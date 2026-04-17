"El Chapo" Guzmán reaparece con carta en inglés; pide trato justo en EU

En una carta escrita en inglés, el exnarcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán pidió al juez de su caso, Brian Cogan, un trato justo en Estados Unidos; la reaparición del capo llamó la atención en redes y de inmediato desató una ola de comentarios por parte de los internautas.

¿Qué dice la carta en inglés del "Chapo" Guzmán?

"Esta es una carta cortés de la Constitución Política de México sobre la autoridad y las leyes de los Estados Unidos sobre mi extradición para darme un trato justo en este país. La aparición de las leyes constitucionales en la corte tiene el derecho a que sean conectadas y usadas para una protección igualitaria de mis derechos sobre este mandato", se lee.

"El Chapo" Guzmán comenzó a aprender inglés desde la prisión de supermáxima seguridad de Florence , Colorado, donde cumple su condena, y al parecer ha avanzado bastante con esta habilidad como bien s ve en la carta.

"Esta es una declaración para el juez sobre mi preocupación de falta de evidencia en la ley federal", añade "El Chapo" en la misiva, en la que recuerda otras veces en que ha denunciado malos tratos, incomunicación , falta de una alimentación apropiada y actos de tortura durante su estancia en la prisión de Colorado.

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¿Desde cuándo "El Chapo" está preso en Estados Unidos y bajo qué cargos?

En enero de 2017, Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos, donde se le condenó a cadena perpetua el 18 de julio de 2019 . Cumple su sentencia en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

JM