Este viernes millones de estudiantes de educación básica en México no tendrán actividad en las aulas. De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta suspensión es oficial y aplica para todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El motivo: Consejo Técnico Escolar

La razón por la cual se suspenden las clases el último viernes de este mes es la realización de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Estas reuniones se llevan a cabo de manera mensual y tiene por objetivo el generar espacios donde el director y la totalidad del personal docente se reúnen para plantear y ejecutar decisiones dirigidas a mejorar el aprendizaje.

Durante el CTE, los maestros trabajan en equipo para:

Revisar los avances académicos y logros de los alumnos.

Planear estrategias pedagógicas para abordar problemáticas como el rezago educativo.

Fomentar habilidades clave como la lectura, la escritura y las matemáticas.

¿Quiénes descansan este viernes?

La medida aplica específicamente para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Mientras los alumnos disfrutan de este día de asueto, el personal docente y administrativo deberá acudir a los planteles para cumplir con las actividades de planeación y evaluación académica.

Con esta suspensión, concluye un mes que tuvo una actividad académica intermitente.

Para finalizar, te informamos que tras esta pausa por el Consejo Técnico, los estudiantes retomarán sus actividades escolares con normalidad el próximo lunes, encaminándose hacia la recta final del ciclo escolar que contempla un total de 185 días efectivos de clase.

