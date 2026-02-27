La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó ayer que 631 vehículos fueron robados en todo el país tras las manifestaciones violentas que siguieron al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Nueva Generación (CNG). De acuerdo con el organismo, el Estado de Jalisco fue el más afectado por este delito en un periodo considerado atípico.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, explicó en conferencia de prensa que los robos ocurrieron entre el domingo y el martes pasados, en un contexto marcado por disturbios y bloqueos en diversas regiones. Tan solo en Jalisco se registró el robo de 396 unidades, sin que hasta el momento se haya determinado si se trata exclusivamente de automóviles o si también incluye tractocamiones.

Rosas calificó el fenómeno como un evento inusual, al contrastar que en condiciones normales el promedio diario de robo de vehículos en esa entidad es de aproximadamente 12 unidades. “Los hechos del domingo generaron un robo atípico en Jalisco”, señaló. “Entre domingo y martes, se robaron 396 unidades en Jalisco”, reiteró.

Después de Jalisco, las Entidades con mayor incidencia fueron Michoacán y Nayarit. En conjunto, estas tres Entidades concentran 92% de los casos registrados durante ese periodo. Además, en el Estado de Guanajuato se reportaron 10 robos, mientras que en el resto del país se contabilizaron 44 vehículos despojados.

La AMIS consideró como un evento inusual lo ocurrido el pasado domingo en al menos 20 de Estados de la República. EL INFORMADOR/R. Bobadilla

La directiva explicó que el principal delito observado fue el robo total de vehículos, independientemente del uso que posteriormente se les haya dado. Indicó que algunas unidades pudieron haber sido utilizadas para bloquear carreteras, incendiadas o empleadas para generar disturbios, pero subrayó que el delito base fue el despojo.

En este contexto, Rosas estimó que la mayoría de los propietarios afectados podrá tramitar sus reclamaciones sin inconvenientes, siempre que cuenten con una póliza vigente que incluya cobertura por robo total. Precisó que los asegurados deberán presentar el reporte correspondiente ante su compañía y realizar la denuncia formal ante las autoridades mexicanas.

“Lo que estuvimos viendo fue básicamente ese delito, el despojo (de autos), con independencia de para qué lo vayan a usar. Si lo usaron para quemar, si lo usaron para tapar vías, para amotinarse, no debe de haber ningún problema. Justo para eso están las coberturas”, explicó.

Respecto a los daños ocasionados a comercios durante estos hechos, la directora de la AMIS señaló que el organismo continúa validando el impacto total en los establecimientos afectados y que aún no se cuenta con una cifra definitiva.

Oseguera Cervantes fue abatido el domingo durante un operativo realizado en Tapalpa.