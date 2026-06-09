Cierres y alternativas viales en CDMX por la inauguración del Mundial 2026

La Ciudad de México se prepara para vivir uno de los eventos deportivos más relevantes del año con la ceremonia inaugural y el partido de apertura de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica, programado para este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Ante la expectativa de miles de aficionados nacionales y extranjeros, las autoridades capitalinas pondrán en marcha un amplio operativo de movilidad y seguridad que contempla restricciones vehiculares en la zona sur de la capital .

El dispositivo especial tiene como objetivo facilitar el acceso al inmueble, reducir congestionamientos y mantener el orden durante las actividades relacionadas con el arranque del torneo. Como parte de esta estrategia, se implementará el esquema denominado “Última Milla”, mediante el cual se controlará el tránsito en las inmediaciones del estadio y se limitará el ingreso únicamente a personas con boleto, residentes autorizados y vehículos previamente acreditados.

La ceremonia de inauguración está prevista para realizarse aproximadamente una hora y media antes del silbatazo inicial, por lo que los controles de acceso y los ajustes viales comenzarán desde temprana hora. El perímetro de seguridad abarcará distintas avenidas que rodean el inmueble , incluyendo Avenida Santa Úrsula en la zona norte; Circuito Azteca y la lateral de Anillo Periférico al sur; Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida Las Torres al oriente; así como Avenida del Imán y Gran Sur al poniente.

Dentro de este polígono se habilitarán accesos diferenciados para peatones, vehículos y usuarios con autorizaciones especiales. Además, las autoridades han señalado que se privilegiará la llegada a pie y mediante el sistema de transporte temporal Park and Ride, diseñado para trasladar aficionados desde distintos puntos de la capital directamente al estadio.

Para quienes necesiten circular por la zona durante la jornada mundialista, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó utilizar rutas alternas . Entre las principales opciones destacan División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior para desplazamientos hacia el norte; Anillo Periférico, San Fernando e Insurgentes para trayectos al sur; mientras que Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional funcionarán como opciones hacia el oriente. Para quienes se dirijan al poniente, se sugieren vialidades como Avenida Aztecas, Universidad, Insurgentes y Revolución.

El operativo de vigilancia para el arranque de la Copa del Mundo contará con más de 56 mil elementos de seguridad desplegados en distintos puntos estratégicos de la capital, incluyendo el estadio, el Fan Fest instalado en el Zócalo y otras sedes vinculadas a las actividades del torneo. Con estas medidas, las autoridades buscan garantizar una movilidad eficiente y condiciones seguras para los asistentes durante el inicio de la justa mundialista.

SV