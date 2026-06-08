La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que el plantón que mantiene desde el 1 de junio no sólo continuará, sino que será reforzado ante lo que considera una falta de respuestas de fondo por parte del Gobierno federal a sus principales demandas.

La postura surge luego de que autoridades federales plantearan una ruta de trabajo para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y sustituirla por un nuevo esquema de ingreso, promoción y reconocimiento docente.

Sin embargo, la secretaria general de la Sección 14 de la CNTE, Elvira Veleces Morales, aseguró que la propuesta resulta insuficiente. “La Usicamm sigue siendo un sistema de burocracia total para el ingreso y promoción de los compañeros, pero lo que nosotros necesitamos es una reforma de fondo”, afirmó.

La dirigencia magisterial insistió en que su principal exigencia sigue siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, tema sobre el que, dijo, no han recibido una respuesta concreta por parte del Ejecutivo federal.

“Lo único que demandamos es una respuesta concreta a esa petición”, señaló Veleces, quien recordó que la eliminación de dicha legislación fue planteada durante la campaña presidencial.

Además, la CNTE mantiene sus demandas de un incremento salarial al sueldo base, la reinstalación de maestros de Jalisco y un esquema de jubilación que garantice pensiones dignas para los trabajadores del sector educativo.

La lideresa también acusó una falta de voluntad política para alcanzar acuerdos y criticó lo que consideró intentos por desacreditar al movimiento mediante señalamientos públicos.

Pese a la cercanía del Mundial de futbol, sostuvo que las movilizaciones buscan visibilizar las demandas del magisterio y no afectar el desarrollo del evento.

“Por eso hacemos un llamado a todos los compañeros y compañeras para reforzar el plantón”, reiteró.

La CNTE realizará hoy una Asamblea Nacional Representativa para definir las acciones que emprenderá durante la semana, en un contexto de negociaciones que, a juicio del magisterio disidente, siguen sin ofrecer respuestas a sus principales reclamos.

El Universal

Medidas de presión de la disidencia

1 de junio de 2026. La CNTE inició su huelga nacional, trató de retirar vallas en el Zócalo y se registraron enfrentamientos con policías. También instaló un plantón en calles aledañas al Centro Histórico.

La CNTE inició su huelga nacional, trató de retirar vallas en el Zócalo y se registraron enfrentamientos con policías. También instaló un plantón en calles aledañas al Centro Histórico. 2 de junio de 2026. Maestros realizaron bloqueos y derribaron estatuas alusivas al Mundial de Futbol 2026 como medida de presión.

Maestros realizaron bloqueos y derribaron estatuas alusivas al Mundial de Futbol 2026 como medida de presión. 3 de junio de 2026. Continuaron los actos de vandalismo contra elementos relacionados con el Mundial, además de quemar y destruir mobiliario de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. La CNTE advirtió que podría afectar el desarrollo del torneo internacional si no había acuerdos.

Continuaron los actos de vandalismo contra elementos relacionados con el Mundial, además de quemar y destruir mobiliario de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. La CNTE advirtió que podría afectar el desarrollo del torneo internacional si no había acuerdos. 3 de junio de 2026. El plantón fue ampliado y se anunció la posibilidad de nuevas movilizaciones y bloqueos en la capital.

El plantón fue ampliado y se anunció la posibilidad de nuevas movilizaciones y bloqueos en la capital. 4 de junio de 2026. La organización mantuvo bloqueos y protestas mientras rechazaba las propuestas del Gobierno federal.

La organización mantuvo bloqueos y protestas mientras rechazaba las propuestas del Gobierno federal. 7 de junio de 2026. La CNTE advirtió que su plantón podría mantenerse durante el Mundial si no se atendían sus demandas.

La CNTE advirtió que su plantón podría mantenerse durante el Mundial si no se atendían sus demandas. 7 de junio de 2026. Los dirigentes anunciaron que reforzarían el campamento y las movilizaciones en la Ciudad de México.

Preocupa a empresarios que bloqueo se alargue

Líderes empresariales de la Ciudad de México expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el plantón de la CNTE en el Centro Histórico se prolongue hasta el Mundial de Futbol 2026. El presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, advirtió que afectar un evento de alcance internacional sería perjudicial para la economía nacional y calificó esa posibilidad como una “traición a la patria”.

Por su parte, Adalberto Ortiz Ávalos, presidente de Coparmex CDMX, señaló que los bloqueos generan pérdidas de hasta 50 millones de pesos diarios y afectan principalmente a pequeños negocios. “La familia queda endeudada y tiene un impacto a largo plazo en sus vidas”, afirmó.

Ada Irma Cruz Villegas, de Canacope, pidió garantizar orden y certeza para quienes generan empleo ante la cercanía del Mundial.

Según Canaco, entre el 25 de mayo y el 3 de junio las movilizaciones provocaron pérdidas por 405.4 millones de pesos y afectaron a 4 mil 91 pymes. Empresarios solicitaron apoyos fiscales, diferimiento de contribuciones y medidas para garantizar movilidad y abastecimiento.

El Universal

CT