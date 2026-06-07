La Secretaría de Marina (Semar) presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes por la presencia de una mancha aceitosa detectada el pasado 2 de junio en aguas de la Bahía de Manzanillo, en Colima.

De acuerdo con información difundida por Petróleos Mexicanos (Pemex), la denuncia fue interpuesta a través del Departamento de Protección al Medio Ambiente Marino (Promam), con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine el origen del material contaminante.

Inspecciones no detectan fallas en instalaciones de Pemex

La empresa productiva del Estado informó que durante las verificaciones realizadas por tierra, mar y aire no se encontraron indicios que vinculen, hasta el momento, la mancha aceitosa con alguna operación o infraestructura de Pemex.

Según el reporte oficial, las inspecciones no identificaron fugas, anomalías operativas ni evidencia que permita establecer una relación directa entre las instalaciones de la petrolera y el incidente registrado en la bahía.

Mantienen labores de limpieza y monitoreo ambiental

Las autoridades señalaron que desde la detección del material se han implementado acciones de contención y recuperación en coordinación con diversas dependencias federales y locales.

Actualmente, los trabajos se concentran en el monitoreo constante de la zona afectada y en la verificación de las condiciones ambientales para evaluar cualquier posible impacto en el ecosistema marino.

Participan dependencias federales y estatales

Durante los días 4 y 5 de junio se realizaron recorridos e inspecciones conjuntas en la Terminal Marítima de Manzanillo y áreas cercanas.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, Protección Civil, autoridades estatales y personal de Pemex.

El objetivo fue revisar las condiciones de la zona y recopilar información que permita esclarecer el origen de la sustancia observada en el agua.

Refuerzan acciones de mitigación

Pemex informó que ha colaborado en las labores de respuesta mediante la entrega de barreras de contención, cordones oleofílicos, materiales absorbentes y otros recursos especializados para la atención de este tipo de incidentes.

Estas acciones forman parte de la estrategia coordinada entre las distintas instituciones involucradas en la atención de la emergencia ambiental.

Intensifican vigilancia en la zona portuaria

Por su parte, la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo implementó recorridos permanentes de vigilancia marítima e inspecciones periódicas para supervisar las condiciones de la bahía.

Además, se mantienen monitoreos constantes con el fin de detectar oportunamente cualquier situación que pudiera representar un riesgo ambiental o incumplir la normatividad vigente.

Continúan las investigaciones

Hasta el momento no se ha determinado el origen de la mancha aceitosa ni se han establecido responsabilidades sobre el incidente.

Las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones mientras continúan las labores de monitoreo, limpieza y evaluación ambiental en la Bahía de Manzanillo.

Pemex reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente, la seguridad de sus operaciones y la colaboración institucional para esclarecer los hechos y atender cualquier afectación derivada de este evento.

EE