El día de ayer, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a las personas afectadas por compras en línea en Walmart y Bodega Aurrerá a sumarse a una demanda de acción colectiva.

Esto se debe a la cancelación unilateral de compras, es decir, a la anulación de compras por parte de la empresa sin que el consumidor lo solicitara ni estuviera de acuerdo, una práctica que en México puede considerarse una violación de los derechos del consumidor.

La convocatoria es para las personas afectadas por la cancelación unilateral de compras o por la falta de entrega de uno o más productos adquiridos los días 17 y 18 de marzo de 2025.

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"Con fundamento en el artículo 24, fracción III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual establece que la Procuraduría tiene la facultad de representar individualmente o en grupo a las personas consumidoras ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, es que esta institución iniciará la demanda de acción colectiva", se lee en el comunicado de la dependencia.

ESPECIAL/Profeco

¿Qué documentos son necesarios para sumarse a la demanda?

Para que la Profeco pueda iniciar la demanda de acción colectiva, es necesario que los consumidores afectados envíen la siguiente documentación al correo electrónico acolectivas@profeco.gob.mx o de manera física en las Oficinas Centrales de la Profeco o en la Oficina de Defensa del Consumidor más cercana a su domicilio:

Formato de Consentimiento en favor de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Identificación Oficial Vigente (anverso y reverso).

Relatoría de hechos: escrito libre firmado por la persona consumidora afectada, en el que se indique el modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Documentos que acrediten la relación de consumo: comprobantes de pago (tickets, facturas, vouchers, estados de cuenta, transferencias, fichas de depósito, correos electrónicos, etc.).

Cualquier otro documento relacionado con la afectación.

Formato adicional de datos personales.

La institución gubernamental señaló que una acción colectiva permite que un mayor número de personas afectadas tenga acceso a la justicia a través de un solo juicio. Para ello, se necesitan al menos 30 personas, aunque más pueden adherirse a la acción colectiva durante el desarrollo del proceso y hasta 18 meses posteriores a que la sentencia haya quedado firme.

"La Profeco refrenda su compromiso con las personas consumidoras de defender sus derechos ante incumplimientos, cancelaciones unilaterales de pedidos o falta de entrega de uno o más productos", concluye el organismo.

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MB

