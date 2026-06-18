Mundial 2026: Sheinbaum confirma que la FIFA rentó el Castillo de Chapultepec

Este jueves, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la FIFA rentó el recinto histórico; el Castillo de Chapultepec.

“Creo que pagó más de un millón de pesos, que la Secretaría de Cultura nos diga. Desde hace mucho tiempo se renta para algunos eventos, rentaron el Castillo de Chapultepec, con invitados de la FIFA y algunos gobernadores estaban” aclaró la mandataria.

¿La Presidenta acudió al evento?

La misma mandataria, aclaró que a pesar de haber recibido la invitación para estar presente en el evento donde se reunieron diversas estrellas de futbol, gobernadores y figuras públicas, ella únicamente se presentó para dar un discurso de bienvenida y después se retiro del recinto.

“Me invitaron a la cena, no quiero ir, no me corresponde estar en el Castillo de Chapultepec, pero puedo dar un mensaje a nombre de México, a las personalidades que vienen, que participaron. Por eso fui a dar un saludo y una bienvenida, entré al Castillo, llegué tarde, leí una cuartilla, que decía ‘Bienvenidos al mejor país del Mundo, aquí son bien recibidos todos todas’, eso fue todo, me retiré. Así como voy a los pueblos más apartados, aquí había personas que estaban invitadas. Me pidieron que fuera todo el gabinete, dije que no, sólo la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo. Leí el mensaje, ni me quedé, ni saludos, me salí”, aclaró la Presidenta.

¿Por qué la Presidenta se mantiene alejada de los eventos de la FIFA?

Desde el inicio del Mundial de la FIFA 2026, la mandataria ha mantenido su distancia, confesando que prefiere disfrutar desde la distancia el torneo.

Lo más cerca que se le ha visto a la mandataria de la competencia, es en su aparición en el Fan Fest de la Ciudad de México, conviviendo con las personas y observando partidos de la Selección Mexicana.

NG