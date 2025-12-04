Este 4 de diciembre durante "La Mañanera", el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, realizó algunas declaraciones sobre las modificaciones a la Ley Nacional de Aguas y exhortó a los productores que se mantengan informados, que no caigan en narrativas falsas y que tengan confianza en que ellos van a ser los más beneficiados con estas modificaciones.El funcionario aprovechó el momento para desmentir algunas declaraciones que circulan en medios nacionales y afirmó que la reforma a la legislación hídrica busca que el líquido deje de verse como mercancía.Efraín Morales López aseveró que la propuesta de reforma, que esperan que se apruebe en el Senado, evitará el acaparamiento y sobreexplotación del agua en un mercado ilegal, en donde solo unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de las mayorías.Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que esta reforma busca tener un sistema de concesiones de agua totalmente transparente, y público, con total certeza para todos los usuarios y sobre todo, señaló, que haya cero tolerancia a la corrupción.Además, señaló que hay quienes concentran grandes cantidades de aguas con un fin de lucro, mientras hay comunidades y pequeños productores que no cuentan con el agua suficiente para poder realizar sus actividades.Ayer, diputados avalaron la modificación a la Ley Nacional de Aguas. Se aprobó la reforma de 124 artículos, la adición de 33 artículos y la derogación de 17 disposiciones de la legislación hídrica.La reforma a la Ley Nacional de Aguas y la expedición de la Ley General de Aguas establecen multas de más de 4.5 millones de pesos y hasta ocho años de prisión a quien ceda o transmita concesiones de agua, y a quien cambie el uso fijado en la concesión.En la Ley General de Aguas se decreta la regulación de la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico, y define las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua.La minuta con esta propuesta de modificación se encuentra en camino al Senado de la República para su discusión y posterior rechazo o aprobación.Con información de SUN.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF