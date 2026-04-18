La titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), Bertha Alcalde Luján, informó que la muerte de Edith Guadalupe, joven de 21 años, ya se investiga como feminicidio, y advirtió que habrá consecuencias para los funcionarios involucrados en posibles irregularidades durante la atención del caso.

A través de sus redes sociales, la fiscal reprobó la conducta de personal de la dependencia señalada por los familiares de la víctima. Indicó que las circunstancias en las que murió la joven son motivo de una investigación bajo el protocolo de feminicidio y aseguró que se llevará ante la justicia a quien resulte responsable.

En conferencia de prensa, la FGJ dio a conocer que ya se tiene identificado a un probable responsable del crimen. Asimismo, se confirmó que se analiza la actuación de las autoridades desde el momento en que la familia reportó la desaparición de Edith Guadalupe hasta la localización de su cuerpo.

Alcalde Luján explicó que, aunque se inició la investigación tras la denuncia, la intervención en el domicilio ocurrió posteriormente, por lo que se revisará si hubo omisiones o retrasos en la actuación de los equipos de búsqueda.

La joven fue vista por última vez el 15 de abril, cuando salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con la información oficial, se trasladó en motocicleta a un edificio ubicado en avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, al cual ingresó por su cuenta.

Durante la madrugada de este viernes, elementos de la FGJ ingresaron al inmueble y localizaron el cuerpo en el sótano, bajo un montículo de arena. En una primera inspección se detectaron lesiones por golpes.

La fiscal señaló que ya se cuenta con una línea de investigación en desarrollo y que se realizan acciones para llevar al presunto responsable ante la justicia.

Además, se investiga a un elemento de la Policía de Investigación por presuntos actos de corrupción, luego de que la familia denunciara posibles retrasos y la supuesta solicitud de dinero para agilizar las indagatorias.

Ante estos señalamientos, el área de Asuntos Internos inició una investigación administrativa y penal. Como medida inicial, el personal involucrado será separado de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias.

La fiscal subrayó que la revisión abarcará a todos los servidores públicos que participaron en el caso desde el reporte de desaparición. Reiteró que la conducta denunciada por los familiares es grave e inaceptable y aseguró que se actuará conforme a la ley.

Agencias

Acusan omisiones y presunto cobro

La desaparición de Edith Guadalupe, reportada como no localizada desde el 16 de abril, derivó en una búsqueda encabezada por sus familiares, quienes acusaron omisiones de la Fiscalía capitalina y denunciaron irregularidades en la atención inicial del caso. La joven fue encontrada sin vida en un edificio de avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

Magdalena, tía de la víctima, relató que fueron familiares, amigos y vecinos quienes iniciaron la búsqueda, luego de que autoridades ministeriales les pidieran esperar 72 horas para comenzar formalmente la investigación, bajo el argumento de que la joven pudo haberse ausentado por decisión propia. La familia aseguró que esa espera retrasó acciones clave.

Durante las indagatorias, la familia identificó que Edith solicitó un servicio de transporte en motocicleta mediante la aplicación Uber. Con esa información, reconstruyeron sus últimos movimientos mediante cámaras particulares cercanas al punto donde fue vista por última vez.

Posteriormente, con apoyo del sistema de videovigilancia del C5, ubicaron el trayecto sobre avenida Revolución hacia Benito Juárez. Alrededor de las 23:00 horas, llegaron al inmueble marcado con el número 829, donde inicialmente el personal de seguridad negó información sobre su ingreso.

Más tarde, la administradora aseguró que la joven no había entrado al edificio; sin embargo, la familia insistió debido a que el seguimiento del C5 apuntaba a ese sitio. Ante ello, solicitaron la intervención de la Fiscalía para realizar una revisión en el inmueble.

Fue hasta la madrugada cuando peritos y agentes de la Policía de Investigación ingresaron al inmueble por orden ministerial. Durante la revisión, localizaron el cuerpo de la joven dentro de bolsas negras en el estacionamiento subterráneo.

La Fiscalía activó el protocolo de feminicidio y trasladó el cuerpo al anfiteatro ministerial para determinar las causas de la muerte. La familia exigió que también se investigue la actuación inicial de las autoridades y las presuntas irregularidades denunciadas.

El Universal

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