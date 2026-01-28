La moneda mexicana amanece, este miércoles 28 de enero, siendo truncada por el valor del dólar estadounidense en un panorama internacional que continúa con altas tensiones económicas.

A las primeras horas de este día —07:49 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en los mercados internacionales en 17.19 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.07% con respecto al cierre de ayer martes, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.2357 pesos por dólar.

El valor de otras divisas

Este miércoles, las dieciséis divisas monitoreadas por Bloomberg muestran grandes pérdidas frente al dólar.

A pesar de, el peso mexicano es la quinta divisa mejor posicionada, le anteceden el colón costarricense y el dólar guyanés; en pérdidas, encabezan la lista, el euro, la libra esterlina y el peso argentino.

Tipo de cambio en los principales bancos de México, hoy 28 de enero de 2026

Banco Se compra Se vende Banco Azteca 17.00 17.39 BBVA 16.28 17.42 Banorte 15.95 17.55 Banamex 16.65 17.59

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

