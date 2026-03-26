Ebrard lanza plan de cine en Morelos: darán incentivos y empleos

Con el objetivo de fomentar centros de desarrollo distintos a la manufactura, enfocados en otras vocaciones como la ubicación geográfica, el Gobierno Federal respaldará a las industrias creativas del país. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que se asignarán 80 millones de pesos a la industria cinematográfica mediante un fideicomiso en Morelos, destinado a fortalecer el sector audiovisual.

Declaró que "no todos los estados vamos a ser industriales. No todos tenemos las mismas especialidades".

Durante el Encuentro Cinematográfico Morelos, Ebrard dijo que lo que "nos han enseñado los países exitosos es tener claro hacia dónde vas; no puedes desarrollar todas las actividades al mismo tiempo. Morelos tiene una vocación clara por su clima, su conectividad y su tradición cinematográfica".

El llamado Plan de Impulso Audiovisual en Morelos pretende que se triplique o quintupliquen esos 80 millones de pesos, gracias a que se darán incentivos a las empresas del sector.

Ebrard aseguró que "la evaluación que hicimos cuando entró el gobierno, fue analizar cuáles son los posibles sectores de la economía de México que pueden crecer más, que nos pueden dar empleos mejor remunerados y que le conviene al país tener, uno de esos sectores importantísimos es lo que está en torno a la industria audiovisual. Toda la industria creativa audiovisual".

Añadió que se darán incentivos para competir con otros países del mundo, al esperar que se generen en este año dos mil 500 empleos.

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González, dijo que este fideicomiso "va a tener en esencia los incentivos acompañando al incentivo federal" que anunció el Ejecutivo.

Expuso que con ello se espera "generar competitividad, para atraer más inversiones en producciones nacionales e internacionales. Y esto lógicamente pues va a ser una base del consumo de servicios hoteleros, alimenticios, de extras".

En el evento se dieron a conocer dos proyectos de inversión privada. El representante de ETC Media Group, Cuauhtémoc Alberto Ramírez, afirmó: "estamos avanzando en la transformación del centro de convenciones Cuernavaca en lo que serán los Estudios Morelos, con cinco millones de dólares, el próximo año comenzamos la construcción".

El otro proyecto es un complejo de estudios cinematográficos y audiovisuales en la zona norte de Morelos, "es una inversión inicial cerca de 30 millones de dólares para foros, estudios, talleres, oficinas de producción, todo lo que son servicios, áreas de camerinos, catering, hotel y villas de hospedaje para equipo de producción".

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KR