Calendario lunar: Días para cortarse el cabello en junio

Junio es el mes ideal para hacer un cambio de look o si simplemente deseas recortar las puntas de tu cabello. Más allá de representar el inicio de una nueva etapa, se cree que la influencia de la Luna puede favorecer la belleza y el cuidado capilar.

Según tradiciones heredadas de antiguas culturas, las distintas fases lunares pueden influir en el crecimiento, la fuerza y el aspecto del cabello. Por ello, muchas personas las toman como referencia al momento de realizar sus rutinas y rituales de belleza.

¿Qué días de junio 2026 debes cortarte el cabello?

Como cada mes, Mia Astral, creadora de contenido en Instagram y astróloga, comparte los mejores días para visitar el salón de belleza y hacerte un corte de cabello. Así que presta atención:

Luna Nueva

El 15 de junio es Luna Nueva y, de acuerdo con Mia Astral, no se recomienda cortar el pelo durante esta fase porque las hebras se encuentran débiles, y además existe mayor riesgo de caída. Sin embargo, es un buen momento para aplicarte un tratamiento y darle la "vida" a tu melena.

Luna Creciente

La Luna creciente estará presente desde los días 16 hasta el 20 de junio, bastante tiempo para decidir si quieres un corte de pelo. Si te decides por un nuevo look, hazlo con reservas, aunque puede ser una etapa muy recomendable para un corte de pelo y que te crezca fuerte, no se recomienda optar por un corte de cabello radical. Durante estas fechas su crecimiento será más rápido de lo normal, por lo que será más difícil mantenerlo

Luna Menguante

Finalmente, los días 21, 22 y 23 presenciarán una Luna Cuarto Menguante, ideal si quieres hacerte un despunte y no arriesgarte tanto durante esta etapa que, a pesar de fortalecer tus raíces, el crecimiento del cabello será más lento. Por otro lado, es preferible que optes por un tratamiento detox para liberar de todas las impurezas desde la raíz hasta las puntas.

Luna Llena

El último día de junio habrá Luna Llena, perfecto para cortar la cabellera. Esta fase es la más significativa, pues Mia Astral informa que debido a la energía regenerativa del satélite, el cabello crecerá abundante, fuerte y brillante.

Ahora podrás elegir los mejores días en tu estética favorita para un cambio de look y por supuesto, un cabello con una apariencia renovada.

KR