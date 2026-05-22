El riesgo de ser alcanzado por una descarga eléctrica atmosférica en México no es una cuestión de azar estadístico uniforme, sino que responde a patrones geográficos específicos analizados por la comunidad científica para explicar un fenómeno que, según la Secretaría de Salud, ocasionó dos mil 470 fallecimientos entre 1998 y 2021.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de los Estados Unidos (organismo que establece estándares globales de seguridad ante tormentas), los rayos representan una de las amenazas climáticas más subestimadas debido a su carácter súbito.

En el contexto mexicano, investigadores del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han cartografiado las "zonas de riesgo" basándose en la densidad de descargas y los registros de mortalidad, determinando que la ubicación geográfica es el factor determinante en la probabilidad de un incidente.

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¿Dónde hay más muertes por rayos en México? Puntos críticos y zonas con más episodios

De acuerdo con el análisis de los datos de defunciones y densidad de descargas, el Estado de México se posiciona como la entidad más peligrosa del país. La atribución de este riesgo se debe a la combinación de gran altitud y climas templados húmedos.

Los puntos críticos identificados son:

Estado de México: Es la zona con mayor número de fallecimientos. Los municipios de Toluca, Almoloya de Juárez, Temoaya, San Felipe del Progreso y Vila Victoria presentan las estadísticas más altas.

Es la zona con mayor número de fallecimientos. Los municipios de Toluca, Almoloya de Juárez, Temoaya, San Felipe del Progreso y Vila Victoria presentan las estadísticas más altas. Michoacán : Las regiones cercanas a la Meseta Purépecha y zonas montañosas registran una alta frecuencia de tormentas eléctricas severas.

: Las regiones cercanas a la Meseta Purépecha y zonas montañosas registran una alta frecuencia de tormentas eléctricas severas. Oaxaca y Guerrero: Debido a la orografía de la Sierra Madre del Sur, estas entidades presentan una densidad de rayos elevada, especialmente durante la temporada de monzón mexicano.

Debido a la orografía de la Sierra Madre del Sur, estas entidades presentan una densidad de rayos elevada, especialmente durante la temporada de monzón mexicano. Ciudad de México: Aunque es una zona urbana, las alcaldías situadas en las partes altas (como Tlalpan, Milpa Alta y Cuajimalpa) registran una incidencia mayor debido a su proximidad con las nubes de tormenta.

Hablando de cifras, estos fueron los fallecimientos contabilizados por la UNAM:

Estado de México: 539 muertes.

Oaxaca: 206 muertes.

Michoacán: 168 muertes.

Guerrero: 133 muertes.

Al ser el Estado de México la entidad con más eventos de este tipo registrados, la Universidad explicó cuáles son los 4 municipios mexiquenses con "focos rojos":

Villa Victoria: 30 eventos.

30 eventos. San Felipe del Progreso: 27 eventos.

27 eventos. Ixtlahuaca : 23 eventos.

: 23 eventos. Toluca: 22 eventos.

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¿Cómo reducir el riesgo de ser alcanzado por una descarga eléctrica?

Para mitigar los efectos de este fenómeno, es fundamental comprender la física detrás de la descarga. La International Commission on Lightning Protection (ICLP), una organización internacional especializada en el estudio de los rayos sugiere que la prevención debe basarse en la regla del tiempo de respuesta.

Para reducir la probabilidad de un accidente, se recomiendan los siguientes pasos técnicos:

Aplicación de la regla 30-30: Si después de ver un relámpago el trueno se escucha en menos de 30 segundos, el riesgo es inminente y se debe buscar refugio de inmediato.

Si después de ver un relámpago el trueno se escucha en menos de 30 segundos, el riesgo es inminente y se debe buscar refugio de inmediato. Identificación de refugios seguros: Los edificios con cableado eléctrico y tuberías (que actúan como pararrayos naturales) o los vehículos cerrados con carrocería metálica ofrecen la mejor protección.

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Evitar estructuras aisladas: La atribución de riesgo es máxima bajo árboles solitarios, postes o cerca de cuerpos de agua, ya que estos elementos actúan como puntos de contacto preferentes para el rayo.

"El impacto de un rayo puede liberar una energía de hasta mil millones de julios", advierten los especialistas, subrayando que la mayoría de las víctimas en México son varones jóvenes involucrados en labores del campo o deportes a cielo abierto. La ubicación de los municipios con mayor peligro busca, precisamente, alertar a estas poblaciones para que modifiquen sus hábitos durante la temporada de lluvias.

JM