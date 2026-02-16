Este lunes 16 de febrero, en un horario de las 5:00 hasta las 22:00 horas,se suspenderá la circulación de algunos vehículos en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), por indicaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), debido a la presencia de un centro de altas presiones de niveles medios de la atmósfera, que se localiza aproximadamente 5 kilometros de altura y mantiene condiciones favorables para la concentración de contaminantes tal y como el ozono troposférico. Cabe mencionar que, tras la activación de la Fase 1 de la contingencia ambiental, este lunes 16 de febrero se aplicará el Doble Hoy No Circula. A diferencia del programa habitual del Hoy No Circula, esta medida implica restricciones adicionalesHasta el momento la CaMe no ha informado sobre si la contigencia ambiental avanzará a la Fase 2, pero no se descarta la posibilidad de que esto pueda suceder.La fase 2 de la contingencia ambiental en CDMX y Edomex se puede activar cuando el índice de la medición de la calidad del aire llegue a los 200 ppb de ozono. El índice puede variar de 0 a 500, cabe destacar que 100 es considerado aceptable. De acuerdo al informe oficial de la CaMe, los vehículos con restricción deberán suspender su circulación este 16 de febrero son los siguientes:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS