Este lunes 16 de febrero, en un horario de las 5:00 hasta las 22:00 horas,se suspenderá la circulación de algunos vehículos en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), por indicaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), debido a la presencia de un centro de altas presiones de niveles medios de la atmósfera, que se localiza aproximadamente 5 kilometros de altura y mantiene condiciones favorables para la concentración de contaminantes tal y como el ozono troposférico.

¿Hay doble No Circula hoy, lunes 16 de febrero?

Cabe mencionar que, tras la activación de la Fase 1 de la contingencia ambiental, este lunes 16 de febrero se aplicará el Doble Hoy No Circula. A diferencia del programa habitual del Hoy No Circula, esta medida implica restricciones adicionales

¿Hay fase 2 de la contingencia ambiental hoy 16 de febrero?

Hasta el momento la CaMe no ha informado sobre si la contigencia ambiental avanzará a la Fase 2, pero no se descarta la posibilidad de que esto pueda suceder.

¿Cuándo se activa la fase 2 de la contingencia ambiental?

La fase 2 de la contingencia ambiental en CDMX y Edomex se puede activar cuando el índice de la medición de la calidad del aire llegue a los 200 ppb de ozono.

El índice puede variar de 0 a 500, cabe destacar que 100 es considerado aceptable.

¿Qué autos no circulan hoy 16 de febrero?

De acuerdo al informe oficial de la CaMe, los vehículos con restricción deberán suspender su circulación este 16 de febrero son los siguientes:

Todos los vehículos con holograma 2.

Coches con holograma 1 y terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7, Y 9.

Carros con holograma 0 y 00, engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6.

Vehículos con placas foráneas

Restricción a la ciculación del 50 % de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

AS