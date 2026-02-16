Beca Rita Cetina: ¡Oficial! Calendario de pagos de febrero 2026

¡Por fin! Después de algunos días del arranque de febrero de 2026, ya se dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, uno de los principales programas de apoyo educativo del Gobierno de México. Se trata del dinero correspondiente al bimestre con enero, y el primer depósito del año para la continuidad en secundaria.

Esta beca forma parte de los programas sociales impulsados por el Gobierno de México, destinados a apoyar a estudiantes de educación básica y media superior. Vale la pena mencionar que existe un pago especial dirigido a las familias con estudiantes en secundarias públicas; estos son los beneficiarios que podrán cobrar a partir de hoy, según indica el calendario.

En su cuenta de X, el coordinador de las Becas para el Bienestar, Julio León, fue claro al indicar que este periodo de pago es para aquellas personas que ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar y ya han recibido al menos un depósito previo.

El calendario de pagos de febrero - becas Rita Cetina y Benito Juárez

Los depósitos correspondientes a febrero de 2026 se organizarán, al igual que en bimestres anteriores del año pasado, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, y se organizan de esta manera según la información oficial.

¿Cuántos pagos habrá en 2026 de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

De acuerdo con la información publicada en los canales oficiales del programa, adscrito a la Secretaría del Bienestar, las becas del año fiscal se entregan a lo largo de 10 de los 12 meses del año. La información destaca que no hay pagos durante julio y agosto por ser vacaciones; sin embargo, el mes de febrero sí está contemplado dentro del calendario de dispersión de los recursos en unión con enero.

Es importante considerar que los depósitos de la Beca Rita Cetina no se realizan de manera mensual. Los pagos son bimestrales (5 en todo el año) y las fechas exactas se anuncian únicamente a través de medios oficiales. Una vez que los beneficiarios son notificados, reciben el monto acumulado correspondiente a los meses incluidos en ese periodo, generalmente dos.

Para recibir el apoyo del Gobierno de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, es importante que los beneficiarios consulten de manera constante los avisos oficiales. Esto les permitirá confirmar las fechas exactas de pago y utilizar su tarjeta Bienestar en el cajero o sucursal más cercana para disponer de los fondos.

