Luego de que la venta de boletos para los conciortos en México de BTS resultara en múltplies quejas y denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), esta mañana, durante la “Mañanera del Pueblo”, Iván Escalante Ruiz informó que en esta semana se publicarán los nuevos lineamientos para que en conciertos masivos se puedan consultar con tiempo los precios y mapa del evento, cambiando el reglamento de cómo suceden este tipo de transacciones en el país..

El titular de Profeco indicó que se deberá de informar de manera clara, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos los lugares, fecha, horarios y artistas según el tipo de concierto masivo, así como el mapa o plano del evento con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles.

Detalló que también se deberán de conocer el monto total de los precios a pagar por sección, y éste, indicó, no podrá incrementar al momento de realizar la compra.

"Esta semana se van a publicar ya los lineamientos para regular los conciertos y algunas de las cosas o elementos que trae es que se deberá informar de manera clara, con el menos 24 horas de anticipación a la primera venta de boleto los siguiente: lugar, fecha, horarios y artistas según el tipo de concierto; mapa o plano del evento con las acciones que lo integran y el número de asientos disponibles; monto total de los precios a pagar por sección y este no podrá incrementar al momento de realizar la compra".

En Palacio Nacional, Iván Escalante Ruiz informó que, en caso de cancelación del concierto masivo, se deberá informar las vías de devolución de la cantidad pagada.

Además, con 24 horas previas al inicio del concierto, se tendrá que informar si se presenta alguna modificación a las condiciones o características del evento previamente publicadas.

El director de Profeco advirtió que no se podrá aplicar una preselección de servicios complementarios, cualquier servicio adicional deberá ser opcional.

