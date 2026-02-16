El pasado 15 de febrero a las 17:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a la alta concentración de ozono en el área. Por desgracia, la Fase I de esta medida ambiental continúa hasta esta mañana, según la última publicación del organismo.

La próxima actualización oficial está prevista para las 15:00 horas de este lunes .

La Comisión establece un esquema de comunicación con horarios habituales de actualización sobre el estado de la contingencia ambiental y las medidas vigentes. Las actualizaciones se emitirán mediante boletines en los siguientes horarios:

Primer corte en el monitoreo: se publica a las 10:00 horas con las actualizaciones correspondientes a las lecturas matutinas.

Actualización intermedia: se publica si existen cambios en la calidad del aire o en las medidas adoptadas | 15:00 horas

Boletín vespertino (si es que persisten condiciones adversas o hay ajustes relevantes) | 20:00 horas

Hoy NO circula

Deberán suspender su circulación este 16 de febrero, en horario de 05:00 a las 22:00 horas , vehículos que cumplan las siguientes características:

Con holograma de verificación 2

Los autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6

Además, habrá restricciones a la circulación del 50 % de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON; los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex

Vehículos EXENTOS del Doble Hoy NO Circula

Los vehículos exentos serán los eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento . También podrán circular los autos que porten holograma 0 o 00 vigente , cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa 5 o 6.

¿Doble Hoy NO Circula?

Se trata de una medida extraordinaria que tiene como objetivo controlar, prevenir, y minimizar la emisión de gases contaminantes originados desde los vehículos. En el día a día, existe la medida " Hoy NO Circula " en varias ciudades del país, entre ellas la capital de México, que consiste en limitar la circulación de autos y camiones según su matrícula .

Adicionalmente, cuando los niveles de contaminantes están en estado crítico, se aplica el " Doble Hoy NO Circula ", específicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la Fase I de contingencia ambiental, lo que traduce en más vehículos que tendrán que suspender su circulación.

Con información de SUN y CAMe.

