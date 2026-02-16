Lunes, 16 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México | Hoy No Circula

Continúa Fase I de contingencia ambiental en CDMX: CAMe

La Comisión establece un esquema de comunicación con horarios habituales de actualización sobre el estado de la contingencia ambiental y las medidas vigentes

Por: Fabián Flores

Conoce detalles sobre los horarios de las actualizaciones y también los vehículos que Hoy No Circulan en CDMX este lunes 16 de febrero. SUN / ARCHIVO

Conoce detalles sobre los horarios de las actualizaciones y también los vehículos que Hoy No Circulan en CDMX este lunes 16 de febrero. SUN / ARCHIVO

El pasado 15 de febrero a las 17:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a la alta concentración de ozono en el área. Por desgracia, la Fase I de esta medida ambiental continúa hasta esta mañana, según la última publicación del organismo.

 Anuncio oficial de la CAMe. X / @CAMegalopolis
 Anuncio oficial de la CAMe. X / @CAMegalopolis

La próxima actualización oficial está prevista para las 15:00 horas de este lunes.

La Comisión establece un esquema de comunicación con horarios habituales de actualización sobre el estado de la contingencia ambiental y las medidas vigentes. Las actualizaciones se emitirán mediante boletines en los siguientes horarios:

  • Primer corte en el monitoreo: se publica a las 10:00 horas con las actualizaciones correspondientes a las lecturas matutinas.
  • Actualización intermedia: se publica si existen cambios en la calidad del aire o en las medidas adoptadas | 15:00 horas
  • Boletín vespertino (si es que persisten condiciones adversas o hay ajustes relevantes) | 20:00 horas

Lee también: Calidad del aire en CDMX: sigue activa Fase I de la contingencia ambiental

Hoy NO circula

Deberán suspender su circulación este 16 de febrero, en horario de 05:00 a las 22:00 horas, vehículos que cumplan las siguientes características:

  • Con holograma de verificación 2
  • Los autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9
  • Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6
  • Además, habrá restricciones a la circulación del 50 % de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON; los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex

Vehículos EXENTOS del Doble Hoy NO Circula

Los vehículos exentos serán los eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. También podrán circular los autos que porten holograma 0 o 00 vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa 5 o 6.

¿Doble Hoy NO Circula?

Se trata de una medida extraordinaria que tiene como objetivo controlar, prevenir, y minimizar la emisión de gases contaminantes originados desde los vehículos. En el día a día, existe la medida "Hoy NO Circula" en varias ciudades del país, entre ellas la capital de México, que consiste en limitar la circulación de autos y camiones según su matrícula.

Adicionalmente, cuando los niveles de contaminantes están en estado crítico, se aplica el "Doble Hoy NO Circula", específicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la Fase I de contingencia ambiental, lo que traduce en más vehículos que tendrán que suspender su circulación. 

Con información de SUN y CAMe.

Te recomendamos: EN VIVO | Sismos en México | Domingo 15 de febrero

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones