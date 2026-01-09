Este 9 de enero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a la concentración máxima de ozono de 160 partículas por billón (ppb) en la estación Cuajimalpa. La próxima actualización oficial está prevista para las 10:00 horas del viernes 9 de enero.La Comisión establece un esquema de comunicación con horarios habituales de actualización sobre el estado de la contingencia ambiental y las medidas vigentes. Las actualizaciones se emitirán mediante boletines en los siguientes horarios:La circulación de vehículos estará restringida en un horario de 05:00 hasta las 22:00 horas.Con información de SUN.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF