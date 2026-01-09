Este 9 de enero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a la concentración máxima de ozono de 160 partículas por billón (ppb) en la estación Cuajimalpa. La próxima actualización oficial está prevista para las 10:00 horas del viernes 9 de enero .

La Comisión establece un esquema de comunicación con horarios habituales de actualización sobre el estado de la contingencia ambiental y las medidas vigentes. Las actualizaciones se emitirán mediante boletines en los siguientes horarios:

Primer corte matutino: se informa el estado de la contingencia y las restricciones | 10:00 horas

Actualización intermedia: se publica si existen cambios en la calidad del aire o en las medidas adoptadas | 15:00 horas

Boletín vespertino (si es que persisten condiciones adversas o hay ajustes relevantes) | 20:00 horas

¿Qué autos no circulan este 9 de enero?

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0 .

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 5 0% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del

Edomex

Los taxis con holograma de verificación "1" o "2" y terminación de placas 0, 2, 4, 6, 8 y 9.

La circulación de vehículos estará restringida en un horario de 05:00 hasta las 22:00 horas .

Con información de SUN.

