Explosión en Paseos de Taxqueña daña 7 edificios en CDMX | VIDEO

La mañana de este viernes se registró una explosión en un departamento ubicado en Paseos de Taxqueña en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. De acuerdo con la cuenta oficial del Jefe Vulcano Cova, Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la onda expansiva dañó siete edificios y provocó la evacuación de 2 mil 500 personas de 280 departamentos distintos para evitar riesgos. En ese sentido, se registran tres departamentos con daño estructural.

En lo que respecta al saldo humano, al momento se reportan cinco personas lesionada, siendo tres de ellas valoradas en el punto por ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Personal de Protección Civil y Bomberos de la alcaldía Coyoacán labora coordinación con el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para atender la situación en el edificio habitacional ubicado en Paseo de Los Cipreses esquina Paseo de Los Naranjos.

Debido al incidente, se reporta cortes en la circulación por las calles de la zona.

En ese mismo sentido, el Dr. Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5 CDMX, señaló que tras el reporte de una explosión en la colonia Paseos de Taxqueña realizó el videoreplay de las cámaras en la zona. Mediante el análisis de las imágenes se estableció y se coordinó de inmediato a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El video captado por el C5 fue compartido a través de redes sociales.

Explosión en departamento de Ciudad de México. ESPECIAL / X: @C5_CDMX

