Banxico: La advertencia para quienes usan TDC todos los días

Aunque el Banco de México (Banxico) no se dirige de manera directa a los consumidores, sus resoluciones tienen un impacto claro en la vida financiera de quienes utilizan tarjetas de crédito con frecuencia. La señal más reciente es firme: el costo del dinero se mantiene elevado y el endeudamiento sin control puede resultar especialmente oneroso.

El mantenimiento de tasas de interés altas responde al objetivo de contener la inflación. No obstante, esta estrategia repercute de forma directa en los productos bancarios. Las instituciones financieras utilizan la tasa de referencia como punto de partida para fijar los intereses que cobran, de modo que, aun sin anuncios formales, financiar compras con tarjeta sigue siendo caro.

CANVA

Para el usuario promedio, la advertencia es clara: cubrir únicamente el pago mínimo prolonga la deuda. Con intereses elevados, gran parte de ese abono se destina a cargos financieros y no a reducir el saldo. En consecuencia, una obligación pequeña puede extenderse durante años y terminar costando mucho más de lo previsto.

De manera indirecta, Banxico también lanza una alerta sobre el uso cotidiano del crédito como si fuera una extensión del salario. Gastos habituales como alimentos, combustible o servicios suelen diferirse sin considerar que esa práctica implica asumir un sobrecosto financiero. Mientras la tasa de referencia permanezca en niveles altos, utilizar la tarjeta para cubrir gastos mensuales equivale a pagar más por lo mismo.

Disciplina en el consumo

CANVA

Al buscar moderar el gasto financiado para evitar presiones inflacionarias, el banco central envía una recomendación práctica al usuario: emplear la tarjeta como medio de pago, no como un préstamo permanente. Esto implica liquidar las compras en una sola exhibición y aprovechar beneficios como recompensas, evitando diferir gastos que no son indispensables.

Las promociones a meses sin intereses representan una excepción relevante. En estos esquemas, si no se generan cargos adicionales y existe un control adecuado del presupuesto, pueden resultar funcionales. Aun así, la advertencia implícita es que acumular demasiados compromisos a futuro puede reducir el margen de maniobra ante cualquier imprevisto.

Finalmente, Banxico transmite una señal de planeación financiera. Mientras la inflación no esté completamente contenida, las tasas no disminuirán con rapidez. Para quienes utilizan tarjeta de crédito de forma habitual, esto supone revisar límites, reducir saldos, adelantar pagos cuando sea posible y comparar opciones con intereses más bajos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

BB