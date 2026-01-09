Este viernes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) debido a la concentración máxima de ozono de 160 partículas por billón (ppb) en la estación Cuajimalpa. Ante la activación de este protocolo, algunos vehículos tendrán prohibido circular por las vialidades de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex). Te diremos a cuánto ascienden las multas por no respetar esta medida ambiental .

¿Qué autos no circulan este 9 de enero?

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos; los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Restricción a la circulación del 50 % de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex

Los taxis con holograma de verificación "1" o "2" y terminación de placas 0, 2, 4, 6, 8 y 9

La circulación de vehículos estará restringida en un horario de 05:00 hasta las 22:00 horas. Según la última actualización oficial, continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes .

¿Me pueden multar si circulo durante la contingencia?

Sí. Las patrullas ambientales tienen la facultad de detener y sancionar a los vehículos que circulen sin permiso. Según el Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la multa equivale a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que oscila entre 2 mil 346.20 y 3 mil 519.30 pesos.

La próxima actualización de la CAMe será a las 15:00 horas.

Con información de SUN y CAMe.

Te puede interesar: Christian Martinoli y Luis García regresan a la televisión abierta

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF