Este viernes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) debido a la concentración máxima de ozono de 160 partículas por billón (ppb) en la estación Cuajimalpa. Ante la activación de este protocolo, algunos vehículos tendrán prohibido circular por las vialidades de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex). Te diremos a cuánto ascienden las multas por no respetar esta medida ambiental.La circulación de vehículos estará restringida en un horario de 05:00 hasta las 22:00 horas. Según la última actualización oficial, continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.Sí. Las patrullas ambientales tienen la facultad de detener y sancionar a los vehículos que circulen sin permiso. Según el Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la multa equivale a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que oscila entre 2 mil 346.20 y 3 mil 519.30 pesos.La próxima actualización de la CAMe será a las 15:00 horas.Con información de SUN y CAMe.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF