Doble Hoy No Circula: ¿a qué hora podrían suspender la contingencia ambiental?

Ayer, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono debido a los altos niveles de contaminación detectados en las estaciones de monitoreo Centro de Ciencias de la Atmósfera y Ajusco Medio. Por la mañana de este viernes se revisarán los indicadores para determinar si la contingencia —y las restricciones como el Doble Hoy No Circula— se suspende, se mantiene o se escala a la Fase 2.

A las 16:00 horas del jueves se registró una concentración de 155 ppb (partes por mil millones) de ozono en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera. Una hora más tarde, los indicadores llegaron a 156 ppb en Ajusco Medio. Para las 18:00 horas, seis estaciones presentaban concentraciones por arriba de la norma (90 ppb).

Los modelos meteorológicos muestran que el sistema de alta presión que provocó la acumulación de contaminantes en el Valle de México seguirá presente en forma de viento débil, escasa humedad e intensa radiación solar, lo que propicia la formación y acumulación de ozono. Se prevé una calidad del aire entre mala y muy mala.

El próximo boletín informativo de la CAMe será emitido a las 10:00 horas; en él se informará a la ciudadanía si continúa la Fase 1, se desactiva o se escala a la Fase 2.

Para levantar la contingencia, es necesario que los niveles de ozono sean iguales o menores a 150 puntos (154 ppb en promedio de una hora) y que el pronóstico meteorológico sea favorable para la dispersión de la contaminación.

En tanto, se han impuesto restricciones a la circulación vehicular, la industria y otras actividades sociales.

Doble Hoy No Circula

Tienen prohibida la circulación:

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 y terminación 1, 3, 5, 7, 9 o 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, placas 9 y 0.

Vehículos sin holograma, con placas foráneas o pase turístico (misma restricción que holograma 2).

50 % de unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, terminación non.

Vehículos de carga, de 6:00 a 10:00 horas (salvo los inscritos en autorregulación).

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que entren en los supuestos anteriores, de 10:00 a 22:00 horas.

Restricciones a la industria

Suspender la combustión en hornos artesanales de ladrillo, cerámica y fundición.

Las fuentes fijas (federales o locales) que generen precursores de ozono deben reducir 40 % sus emisiones y suspender mantenimiento, limpieza y desengrase que generen compuestos orgánicos volátiles (COV) fugitivos (en Fase 1; 60 % en Fase 2).

La Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula, no debe operar a más del 75 % de su capacidad total de proceso (en Fase 1).

Reducir 30 % el consumo de combustóleo en la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos”, en Tula.

Recomendaciones a la ciudadanía