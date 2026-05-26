El clima en la Ciudad de México sigue sin dar tregua a los millones de capitalinos que transitan diariamente por sus calles. Para este martes 26 de mayo, las proyecciones meteorológicas confirman que las precipitaciones intensas volverán a ser las protagonistas indiscutibles de la tarde y noche.

De acuerdo con los datos más recientes y precisos de Meteored, la mañana se mantendrá engañosamente tranquila en la mayor parte del territorio. Tendremos un cielo parcialmente nublado y un ambiente de fresco a templado, lo cual resulta ideal para realizar actividades al aire libre a primera hora.

Sin embargo, no te dejes confiar por los cálidos rayos de sol que dominarán cerca del mediodía. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 27 grados Celsius, generando ese conocido efecto de bochorno que suele ser la antesala perfecta para la inminente llegada de Tláloc a la metrópoli.

Será exactamente a partir de las 15:00 horas cuando la probabilidad de lluvia se dispare drásticamente hasta un 80 por ciento. A esa hora, se esperan los primeros chubascos fuertes, acompañados de ráfagas de viento considerables y posible caída de granizo en diversas alcaldías del centro y sur.

El pronóstico oficial: granizo, descargas eléctricas y caos vial

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas preventivas muy claras para todo el Valle de México. La dependencia federal advierte que las precipitaciones de hoy no llegarán solas, sino que estarán acompañadas de intensa actividad eléctrica que podría afectar el suministro de energía.

Las 16 alcaldías de la capital tienen un alto pronóstico de lluvia, por lo que absolutamente ninguna zona estará exenta de los aguaceros. Las precipitaciones más severas y constantes se concentrarán entre las 16:00 y las 18:00 horas, complicando severamente el regreso a casa y el transporte público.

Durante la noche, la intensidad de la tormenta disminuirá de forma gradual, aunque el peligro en las calles no desaparecerá por completo. Entre las 19:00 y las 21:00 horas, se mantendrá un 40 por ciento de probabilidad de lluvias aisladas, dejando el pavimento sumamente resbaladizo para los conductores.

La temperatura mínima descenderá hasta los 13 grados Celsius durante la madrugada del miércoles, marcando un contraste térmico importante. Este cambio brusco es característico de la actual temporada de transición, por lo que abrigarse ligeramente será indispensable para evitar enfermedades respiratorias en esta época del año.

Consejos para sobrevivir al impredecible clima de CDMX

Ante este complejo panorama meteorológico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha compartido una serie de recomendaciones para la ciudadanía. Recuerda que la prevención es siempre la mejor herramienta para evitar accidentes fatales durante las fuertes tormentas que azotan la capital del país.

Primero, nunca olvides tu paraguas o impermeable si tienes planeado salir de casa o la oficina después del mediodía. Además, si conduces un vehículo, enciende tus luces intermitentes, reduce significativamente la velocidad y mantén una distancia prudente para evitar colisiones por culpa del asfalto mojado.

si tienes planeado salir de casa o la oficina después del mediodía. Además, y mantén una distancia prudente para evitar colisiones por culpa del asfalto mojado. Segundo, aléjate de estructuras ligeras, espectaculares y árboles durante las rachas de viento y la posible caída de granizo. Las ráfagas de hoy podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo latente de caída de ramas, cables de luz o techos de lámina.

Las ráfagas de hoy podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo latente de caída de ramas, cables de luz o techos de lámina. Tercero, evita cruzar calles inundadas o encharcamientos profundos , ya sea caminando, en bicicleta o dentro de tu automóvil. Las corrientes de agua pueden ser sumamente engañosas y ocultar baches profundos, coladeras abiertas o desniveles peligrosos que ponen en riesgo tu integridad física y la de tu familia.

, ya sea caminando, en bicicleta o dentro de tu automóvil. Las corrientes de agua pueden ser sumamente engañosas y ocultar baches profundos, coladeras abiertas o desniveles peligrosos que ponen en riesgo tu integridad física y la de tu familia. Finalmente, mantente informado en todo momento a través de los canales oficiales del gobierno y planifica tus traslados con mucha anticipación. Salir con tiempo extra te ahorrará niveles innecesarios de estrés y te permitirá llegar completamente seguro a tu destino a pesar de las inclemencias del tiempo.

CT