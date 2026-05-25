El ciclo anual de fenómenos hidrometeorológicos en territorio mexicano se encuentra en marcha, estableciendo el inicio formal para la cuenca del Océano Atlántico (que impacta directamente al Mar Caribe y al Golfo de México) este 1 de junio de 2026.

Esta fecha marca la apertura de un periodo de seis meses de alta vigilancia científica. De acuerdo con los datos oficiales presentados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una temporada con un rango estimado de entre 11 y 15 ciclones desarrollados exclusivamente en el Atlántico .

En México, las instituciones encargadas de la seguridad civil enfatizan que la preparación anticipada es la herramienta más efectiva para salvaguardar la integridad de la población.

Pronóstico numérico y distribución por intensidad en el Atlántico

La cuantificación de los fenómenos meteorológicos responde a modelos climatológicos avanzados compartidos por dependencias oficiales. Según el desglose técnico de Conagua, la actividad proyectada para la cuenca del Atlántico durante este ciclo anual se divide de la siguiente manera :

Tormentas tropicales: Se pronostica la formación de 7 a 8 sistemas que alcanzarán esta categoría.

Huracanes moderados (Categorías 1 o 2): Las proyecciones estiman el desarrollo de 3 a 5 eventos de esta magnitud.

Huracanes intensos (Categorías 3, 4 o 5): Los modelos matemáticos prevén la aparición de 1 a 2 ciclones de gran poder destructivo.

En su conjunto, la suma total de eventos para el Atlántico se sitúa entre los 11 y 15 sistemas (una cifra cercana a la media climatológica histórica de 14 fenómenos registrada entre 1991 y 2020). Paralelamente, el Océano Pacífico registrará una actividad mayor, estimando un rango de 18 a 21 ciclones, lo que eleva el pronóstico nacional a un techo potencial de 36 sistemas en ambos litorales.

Escala de medición y riesgos asociados al viento

La gestión de emergencias y protección civil se fundamenta en la Escala Saffir-Simpson, una herramienta técnica internacional que clasifica los huracanes de acuerdo con la velocidad de sus vientos sostenidos y los daños estructurales previstos. El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) detalla que el peligro se incrementa exponencialmente con cada categoría :

La escala inicia con la Categoría 1 (vientos de 119 a 153 km/h, causante de afectaciones en techos y caídas de árboles) y avanza de manera gradual hasta la Categoría 4 (vientos de 209 a 251 km/h, cuyos efectos implican el derribo de postes de luz y cortes de energía por semanas). El escenario más extremo se presenta en la Categoría 5 (con vientos superiores a los 252 km/h), la cual produce la destrucción total de techos, colapso de paredes e inundaciones severas en zonas bajas costeras.

Especialistas en meteorología de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señalan que los nombres designados para los primeros sistemas del Pacífico incluyen denominaciones como "Amanda", "Boris" y "Cristina". Ante este panorama, los expertos reiteran el llamado a la población civil para mantenerse informada únicamente a través de los canales institucionales , evitando la propagación de rumores digitales durante el desarrollo de contingencias ambientales.

SV