Estos son los perritos rescatistas mexicanos que viajaron a Venezuela

Los perros rescatistas Orly, Balam, Kenai y Halley, integrantes de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de la Cruz Roja Mexicana, emprendieron un viaje a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por los fuertes sismos que golpearon al país sudamericano.

Acompañados por su entrenador, Edgar Martínez, los binomios caninos partieron rumbo a la zona del desastre y arribaron durante la madrugada del pasado domingo 28 de junio. A través de sus redes sociales, el instructor compartió un emotivo mensaje antes de iniciar la misión: "¡Vamos con el corazón por delante y la esperanza como destino!".

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CORTESÍA/ Cruz Roja Mexicana Sede Nacional.

¿Quiénes son los perritos rescatistas?

Entre los canes que forman parte de esta misión destacan Orly y Balam, dos perros de raza Border Collie que pertenecen a la Unidad Canina de la Cruz Roja Mexicana.

Ambos son hijos de Athos, el reconocido perro rescatista que participó en las labores de búsqueda tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México y en diversos operativos para localizar personas desaparecidas. Athos falleció en 2021 luego de ser envenenado, pero su legado continúa a través de sus descendientes.

Junto a ellos también viajaron Kenai y Halley, quienes integran el grupo de cinco binomios caninos enviados por México para colaborar en las tareas de rescate.

CORTESÍA/ Cruz Roja Mexicana Sede Nacional

Una misión respaldada por especialistas mexicanos

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la delegación mexicana está integrada por 25 especialistas pertenecientes a la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Cruz Roja Mexicana, elementos de la Brigada de Rescate Internacional Cancún (USAR BRIC) y un integrante de Topos Azteca.

La misión también transportó cinco binomios caninos y alrededor de 3.5 toneladas de equipo especializado, herramientas e insumos para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

No es su primera misión internacional

Orly y Balam ya cuentan con experiencia en operaciones internacionales. En 2023 viajaron a Turquía para participar en las labores de rescate después de los terremotos que devastaron ese país.

Durante esa misión, ambos perros ayudaron en la localización de cuatro personas con vida y 36 personas fallecidas, consolidándose como parte de los binomios caninos más experimentados de la Cruz Roja Mexicana.

México prepara el envío de más ayuda humanitaria

Además del equipo de rescate, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México analiza el envío de más ayuda humanitaria a Venezuela, luego de recibir una solicitud oficial de apoyo por parte de las autoridades de ese país.

De acuerdo con la Mandataria, entre los insumos solicitados se encuentran plantas potabilizadoras de agua, plantas de energía eléctrica y alimentos no perecederos, con el objetivo de atender a la población afectada por los terremotos, cuyo saldo asciende a más de mil 450 personas fallecidas y miles de heridos.

Las autoridades mexicanas evalúan la logística para responder a la petición y ampliar la ayuda destinada a las comunidades afectadas por la emergencia.

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NA