¿Qué es el síndrome del gato solitario? Estas son sus características

Históricamente, los gatos han sido considerados animales muy independientes, incluso, frecuentemente se les compara con los perros, si tomamos como referencia que necesitan mucha menos atención que otras mascotas. Sin embargo, cada día hay más estudios y observaciones clínicas que comprueban que su soledad prolongada sí suele tener consecuencias negativas en su salud y bienestar. Estos comportamientos, que parecen inexplicables para muchos dueños de gatos, han sido denominados como el "síndrome del gato solitario". Estas son sus características.

¿Qué es el síndrome del gato solitario?

De acuerdo con la National Kitten Coalition, una organización sin fines de lucro dedicada al bienestar y aumento de supervivencia de gatitos en Estados Unidos, el llamado "síndrome del gato solitario" es la descripción de una serie de comportamientos derivados de la falta de interacción social en estos felinos.

Esta condición aparece cuando un gatito crece sin suficiente contacto con personas u otros animales y puede generar ansiedad, estrés y conductas destructivas o agresivas.

La carencia de interacción, principalmente durante los primeros meses de vida de la mascota, suele impedir que un gatito desarrolle confianza, estabilidad emocional y habilidades sociales.

Los especialistas han advertido que los gatos afectados por este síndrome pueden mostrar señales de frustración en forma de agresividad, vocalizaciones excesivas o destrucción de objetos.

Asimismo, el blog veterinario de Catit, una empresa canadiense especializada en el cuidado y bienestar de los gatos, establece que las primeras semanas de vida, específicamente de 12 a 14 semanas, es decir 3 a 3 meses y medio, son las más importantes para el desarrollo de sus habilidades sociales y de convivencia.

Cuando un gatito crece aislado o sin experiencias que alimenten su habilidad social, puede volverse extremadamente dependiente, defensivo o temeroso.

Otras conductas asociadas al síndrome son:

Reacciones desproporcionadas a otras personas o animales.

Maullidos continuos (u otros comportamientos repetitivos).

Necesidad de constante atención.

Irritabilidad.

Pérdida de interés en el juego.

En casos más severos, también se puede presentar el marcaje fuera del arenero, la destrucción de muebles u otros objetos en la casa, o agresión física esporádica con quienes convive.

¿Cómo evitar el síndrome del gato solitario?

Algunas de las recomendaciones más populares entre especialistas para evitar que el síndrome del gato solitario afecte a tu mascota son:

Adoptar en pareja

Puede parecer abrumador, sin embargo, es una de las técnicas más recomendadas por veterinarios y especialistas. Adoptar a dos gatos, sin importar que no sean hermanos, asegura un desarrollo balanceado.

Juntos pueden aprender límites, jugar y entretenerse, controlar impulsos y asegurar una compañía que reduce el estrés, así como establecer lazos afectivos importantes y poderosos.

Los especialistas de Catit afirman que "un compañero animal no solo aporta bienestar emocional, sino también estimulación mental y física".

¿Y si no se puede tener dos gatos?

En caso de que las circunstancias no permitan adoptar a dos gatos al mismo tiempo, se recomienda compensar la falta de interacción con actividades diarias y estimulación ambiental.

Para esto, los mejores aliados son los rascadores, juguetes interactivos y espacios elevados que ayuden a mantenerlos activos y mentalmente ocupados.

Es aconsejable establecer rutinas de juego, especialmente antes de dormir, para reducir el exceso de energía que pueda tener tu gato, así como proporcionar un entorno donde se sienta seguro.

Colocar camas, cobijas o juguetes cerca de donde tú duermes le darán la bienvenida a tu gato para dormir cerca de ti también, reforzando la sensación de compañía.

No separar de su madre tan pronto

En caso de que sea posible, también se recomienda no separar a los gatitos a temprana edad de sus madres. Un gato aprende todo tipo de habilidades de su mamá, por ejemplo, cómo acicalarse, cómo limpiar sus ojos y orejas, cómo pelear, dónde buscar comida, entre otras.

La separación a muy corta edad de sus madres puede resultar en gatitos poco hábiles en diversos aspectos. Además de que la convivencia con su mamá, como con sus hermanos, le ayudará a comenzar a vivir las experiencias necesarias para desarrollar una personalidad más sociable y tranquila.

