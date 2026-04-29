Día del Niño: SEP confirma si el 30 de abril habrá suspensión de clases

En México, el 30 de abril es un día especial para las niñas y los niños, ya que es la fecha destinada no solo a celebrar las infancias, sino también a reconocer sus derechos, promover su bienestar y fomentar su desarrollo. Dado que es un festejo muy importante que suele reconocerse en toda la República , muchos padres de familia se cuestionan si forma parte de los días de asueto que considera la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ante la creciente intriga, la Secretaría encargada de la educación en el país se encargó de disipar los rumores y aclarar si habrá o no clases este próximo jueves 30 con motivo de la conmemoración del Día del Niño.

¿El 30 de abril es día de descanso según la SEP?

El calendario oficial de la SEP del ciclo 2025-2026 establece que el Día del Niño, es decir, este jueves, no forma parte de los días feriados oficiales , por lo que, a pesar de ser una celebración muy popular, los alumnos deberán acudir a las aulas para continuar con sus actividades académicas con regularidad.

Esto significa que estudiantes de preescolar y primaria deberán asistir con normalidad a sus planteles, ya que no es un día de descanso oficial.

Sin embargo, la rutina no suele ser la misma. En la práctica, muchas escuelas transforman la jornada en una experiencia distinta, con festivales, juegos, convivencias y actividades recreativas organizadas por docentes y directivos.

¿Cuándo es el próximo asueto según la SEP?

No obstante, el descanso llega inmediatamente después. El viernes 1 de mayo no habrá clases, ya que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, considerado día festivo obligatorio en México.

Esto permitirá a los estudiantes disfrutar de un respiro tras la celebración escolar del Día del Niño.

Día del Niño: ¿Por qué se celebra el 30 de abril?

La elección de esta fecha tiene raíces históricas y sociales. En México, el Día del Niño se celebra el 30 de abril desde 1924, cuando el entonces presidente Álvaro Obregón y el ministro de Educación José Vasconcelos impulsaron su conmemoración.

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El objetivo era reafirmar los derechos de la infancia y promover su bienestar y desarrollo integral.

A nivel internacional, la iniciativa está vinculada a los acuerdos de 1959 en la Asamblea General de la ONU, donde se establecieron principios fundamentales para la protección de niñas y niños. Aunque globalmente se reconoce el 20 de noviembre, cada país adoptó su propia fecha.

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