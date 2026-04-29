¿Cuándo termina la onda de calor en México? Fecha en que un nuevo frente frío refrescará el clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió su pronóstico extendido a 96 horas, en el que revela la fecha en que un nuevo frente frío refrescará el clima y propiciará a que termine la actual onda de calor que afecta a México.

Durante la presente semana, la última del mes de abril, un sistema anticiclónico ha mantenido a gran parte de la República bajo un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso. Sin embargo, los modelos meteorológicos del SMN, respaldados por análisis del portal Meteored, indican que este panorama está a punto de dar un giro radical.

Antes de que llegue el alivio, el termómetro alcanzará niveles críticos. Entre hoy miércoles 29 y mañana jueves 30 de abril, se esperan temperaturas superiores a los 45 °C. Zonas de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí y el norte de Veracruz serán las más castigadas por este llamado entre las personas "domo" de calor.

La situación responde a un bloqueo atmosférico que ha impedido la dispersión del aire caliente, actuando como una auténtica olla de presión sobre el país. Frente a estas condiciones, las autoridades de Protección Civil han reiterado el llamado a evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

¿Cuándo y por qué terminará el calor extremo?

La fecha marcada en el calendario meteorológico es el viernes 1 y el fin de semana del 2 al 3 de mayo de 2026.

El responsable de esta bajada en las temperaturas será la llegada de un nuevo frente frío, impulsado por una masa de aire polar. Este sistema frontal ingresará por la frontera norte de México, interactuando con una línea seca y la corriente en chorro subtropical.

El choque entre la masa de aire frío y el calor acumulado generará inestabilidad atmosférica, provocando un descenso gradual de las temperaturas. Además, se espera el desarrollo de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h en algunas regiones.

El responsable de esta bajada en las temperaturas será la llegada de un nuevo frente frío, impulsado por una masa de aire polar. ESPECIAL / Conagua

Con el paso de los días, el sistema frontal se desplazará hacia el oriente y centro del territorio nacional. ESPECIAL / Conagua

Estados más afectados por el cambio de clima

El impacto inicial se sentirá en el norte y noreste del país. Entidades como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas experimentarán lluvias puntuales fuertes. Incluso, las autoridades advierten sobre la posible formación de torbellinos en las zonas fronterizas de estos estados.

Con el paso de los días, el sistema se desplazará hacia el oriente y centro del territorio nacional.

Para el fin de semana, estados como Veracruz, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México verán un incremento en la probabilidad de chubascos y un ambiente mucho más fresco.

Mientras tanto, regiones del sur y sureste, así como la Península de Yucatán, continuarán experimentando temperaturas altas antes de que los efectos refrescantes logren descender por completo.

¿Qué pasará en Guadalajara y el occidente?

Para Jalisco, la actual onda de calor mantendrá temperaturas cercanas a los 35 °C a 37 °C durante los próximos dos días.

Hacia el fin de semana, aunque el descenso térmico no será tan drástico como en el norte, sí se espera un aumento en la nubosidad.

Además, la entrada de humedad del Océano Pacífico podría generar lluvias aisladas en zonas montañosas de Jalisco y Michoacán, refrescando ligeramente el ambiente vespertino.

*Con información de la Conagua y Meteored

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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