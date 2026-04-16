Día del Niño: En esta fecha habrá clases especiales en todas las escuelas

La llegada del mes de abril trae consigo una de las fechas más esperadas por los estudiantes de educación básica en México: el Día del Niño, una celebración que se lleva a cabo cada 30 de abril. Año con año, esta festividad genera dudas y altas expectativas entre las madres, padres de familia y tutores respecto a la continuidad de las actividades académicas, cuestionándose si habrá una suspensión oficial de labores o si los alumnos deberán acudir a las aulas con normalidad.

Históricamente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha mantenido una postura clara sobre esta conmemoración, buscando un equilibrio entre el cumplimiento de los planes de estudio y el reconocimiento a la infancia.

Para el actual ciclo escolar 2025-2026, las autoridades educativas ya han establecido los lineamientos oficiales que regirán la jornada, determinando cómo operarán los planteles públicos y privados en todo el territorio nacional durante este día tan significativo para los menores.

¿Habrá clases el Día del Niño?

La dependencia federal confirmó que el próximo jueves 30 de abril de 2026 no habrá suspensión de labores; sin embargo, los millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de clases especiales en todas las escuelas. En lugar de seguir el programa académico tradicional con materias regulares, los docentes y directivos organizarán festivales, convivios, dinámicas lúdicas y eventos recreativos diseñados específicamente para celebrar a los alumnos dentro de las instalaciones educativas.

Esta determinación responde a que el Día del Niño no está catalogado como un día de descanso obligatorio dentro del calendario oficial de la SEP, ni tampoco figura como un día feriado en la Ley Federal del Trabajo.

La autoridad educativa exige el cumplimiento de los días efectivos de clase programados para el ciclo escolar, por lo que la celebración se adapta e integra a la jornada escolar para fomentar el desarrollo socioemocional y la convivencia sana, sin que esto implique interrumpir el calendario académico vigente.

Horarios y lineamientos para los planteles

Estas dinámicas especiales se desarrollarán durante el horario escolar habitual del jueves 30 de abril, teniendo como sede todas las escuelas de educación básica incorporadas al sistema educativo nacional a lo largo de la República Mexicana. Los padres de familia deberán llevar a sus hijos en la hora de entrada regular, aunque es común que las instituciones permitan modificaciones en el código de vestimenta, autorizando el uso de disfraces, ropa casual o peinados divertidos en lugar del uniforme oficial.

Cabe destacar que la SEP otorga autonomía a cada plantel educativo para gestionar la logística de sus propias celebraciones, lo que significa que el tipo de actividades dependerá de la planeación interna de cada escuela.

Mientras algunas instituciones optan por organizar funciones de cine, obras de teatro o torneos deportivos en sus patios, otras prefieren realizar convivencias más íntimas dentro de los salones de clase, donde los menores comparten alimentos, dulces y juegos organizados por sus profesores titulares.

Próximos descansos oficiales para los estudiantes

Aunque el 30 de abril se mantendrá como un día hábil con actividades recreativas, los estudiantes de nivel básico no tendrán que esperar mucho para disfrutar de sus próximos días de descanso oficial.

El calendario de la SEP marca que el viernes 1 de mayo se suspenderán las clases por la conmemoración del Día del Trabajo, seguido por el martes 5 de mayo debido al aniversario de la Batalla de Puebla, y posteriormente el viernes 15 de mayo en reconocimiento al Día del Maestro, conformando un mes con múltiples pausas académicas.

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Las autoridades educativas recomiendan a las familias mantenerse en estrecha comunicación con los directivos y maestros de sus respectivas escuelas para conocer los detalles específicos de las clases especiales del Día del Niño.

YC