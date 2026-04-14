SEP y Unicef se unen para mejorar la educación infantil en México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) suscribieron un acuerdo de colaboración con el objetivo de promover acciones que aseguren el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes. Este convenio pone especial atención en elevar la calidad del aprendizaje, reforzar los entornos escolares y brindar apoyo a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

En la firma, el representante de Unicef en México, Fernando Carrera, reconoció que el país ha logrado avances importantes en el acceso a la educación primaria, donde prácticamente todas las niñas y niños ingresan a la escuela. Pero advirtió que persisten retos clave para asegurar su permanencia y aprendizaje efectivo.

Indicó que esta alianza busca traducirse en cambios concretos en las aulas, desde la primera infancia, con la finalidad de garantizar no solo el acceso, sino la posibilidad real de que el alumnado desarrolle su potencial.

El acuerdo establece líneas de trabajo enfocadas en el fortalecimiento de la educación inicial y preescolar, la promoción de entornos escolares saludables como la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz (la cual ya se ha valorado a 9.3 millones de niñas y niños en todo el país), así como la inclusión educativa de menores en situación de vulnerabilidad, de manera especial aquellos en movilidad humana.

También contempla el fortalecimiento de planes y programas de estudio con enfoque de género, y el desarrollo de habilidades básicas, socioemocionales, digitales y en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

El secretario de educación pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el convenio formaliza una colaboración que ya se venía desarrollando entre ambas instituciones. Por su parte, Carrera Castro calificó los resultados de la estrategia conjunta como extraordinarios y que superan las expectativas del organismo internacional.

Carrera reiteró el respaldo de UNICEF a la política gubernamental de no dejar a nadie atrás, haciendo especial énfasis en que garantizar el acceso a las aulas para todos los menores es un paso vital para el desarrollo del país . "Si impulsamos la inclusión educativa, también erradicamos la pobreza", concluyó el representante, celebrando la formalización de esta alianza estratégica.

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KR