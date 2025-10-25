Sábado, 25 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Día de Muertos

Elementos en el altar de muertos que no deben faltar por tradición

El altar del Día de Muertos tiene un simbolismo que resulta importante para la celebración del 2 de noviembre en México

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El origen del Día de Muertos proviene de los pueblos indígenas donde ofrecían alimentos en altares a sus fieles difuntos. EL INFORMADOR / O. Álvarez

El origen del Día de Muertos proviene de los pueblos indígenas donde ofrecían alimentos en altares a sus fieles difuntos. EL INFORMADOR / O. Álvarez

Una de las tradiciones mexicanas más valoradas y famosas en el mundo es la que tiene que ver con el Día de Muertos y la tradición es muy específica sobre cómo celebrar esta fecha, incluido, desde luego, el altar de muertos. Aquí los tres elementos que no pueden faltar:

Según la página del Gobierno de México, cada uno de los tres elementos que conforman la ofrenda del altar del Día de Muertos, velas, flores y copal, posee un significado específico, reflejando el simbolismo y la tradición de esta celebración.

No te pierdas: Cae "dronero" en Apatzingán; colaboraba con "El Botox"

Veladoras: Esto significa la ascensión del espíritu y es un símbolo de "luz", fe y esperanza. También guían a las almas para que puedan llegar a sus antiguos hogares.

Flores: Estas sirven como guía para el camino de las almas y es tradicional que se utilicen flores como Cempasúchil, Nube y Alhelí.

Te puede interesar: Sábado cálido para Guadalajara; aquí el pronóstico

Copal e incienso: Este se utiliza para alejar a los malos espíritus y que tu familia difunta pueda entrar a tu hogar sin peligro, el copal era utilizado por los indígenas.

Origen del Dia de Muertos

National Geographic menciona que, en la época prehispánica, el culto a la muerte se realizaba envolviendo los cuerpos en un petate y los familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlos en su viaje hacia el Mictlán.

El origen proviene de los pueblos indígenas donde ofrecían alimentos en altares a sus fieles difuntos, los antiguos mexicas, mixtecos, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios, adaptaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, que coincidió con el fin del ciclo agrícola del maíz.

Consulta: Psiquiatra del IMSS pide buscar ayuda cuando pase esto

El 1 de noviembre, según el calendario católico, este día está dedicado a los niños, el 2 de noviembre es a los fieles difuntos adultos. Sin embargo, con el tiempo se han ido implementando nuevas fechas, como la dedicada a las mascotas establecida para el 27 de octubre.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones