Una de las tradiciones mexicanas más valoradas y famosas en el mundo es la que tiene que ver con el Día de Muertos y la tradición es muy específica sobre cómo celebrar esta fecha, incluido, desde luego, el altar de muertos. Aquí los tres elementos que no pueden faltar:

Según la página del Gobierno de México, cada uno de los tres elementos que conforman la ofrenda del altar del Día de Muertos, velas, flores y copal, posee un significado específico, reflejando el simbolismo y la tradición de esta celebración.

Veladoras : Esto significa la ascensión del espíritu y es un símbolo de "luz", fe y esperanza. También guían a las almas para que puedan llegar a sus antiguos hogares.

Flores : Estas sirven como guía para el camino de las almas y es tradicional que se utilicen flores como Cempasúchil, Nube y Alhelí.

Te puede interesar: Sábado cálido para Guadalajara; aquí el pronóstico

Copal e incienso : Este se utiliza para alejar a los malos espíritus y que tu familia difunta pueda entrar a tu hogar sin peligro, el copal era utilizado por los indígenas.

Origen del Dia de Muertos

National Geographic menciona que, en la época prehispánica, el culto a la muerte se realizaba envolviendo los cuerpos en un petate y los familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlos en su viaje hacia el Mictlán.

El origen proviene de los pueblos indígenas donde ofrecían alimentos en altares a sus fieles difuntos , los antiguos mexicas, mixtecos, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios, adaptaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, que coincidió con el fin del ciclo agrícola del maíz.

El 1 de noviembre, según el calendario católico, este día está dedicado a los niños, el 2 de noviembre es a los fieles difuntos adultos. Sin embargo, con el tiempo se han ido implementando nuevas fechas, como la dedicada a las mascotas establecida para el 27 de octubre.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA