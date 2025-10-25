El presente temporal de lluvias sigue reportando números positivos con relación al Sistema Cutzamala. Las presas que lo componen se muestran llenas y abastecimiento está asegurado.

El Sistema Cutzamala alcanzó un nivel histórico de almacenamiento con 97.27% de su capacidad total, uno de los valores más altos en los últimos años, de acuerdo con el reporte técnico del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El informe indica que, al 23 de octubre, las tres presas principales del sistema, que son Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque, mantienen volúmenes superiores al 94% en todos los casos. En conjunto, almacenan 761 millones 127 mil metros cúbicos de agua, de un total de 782 millones 521 mil disponibles.

Villa Victoria tiene un llenado de 94.9%; Valle de Bravo llegó a 97.7% y El Bosque alcanzó 98.6%, niveles que contrastan con los observados en el mismo periodo de 2023, cuando el sistema apenas rebasaba el 45% de capacidad y se mantenía en niveles críticos.

Abastecimiento asegurado

El aumento sostenido, informó la Comisión Nacional del Agua, se atribuye a las lluvias registradas entre agosto y octubre, que sumaron más de 350 milímetros en promedio en la cuenca alta del sistema, así como a una reducción temporal del suministro en bloque hacia el Valle de México durante el primer semestre del año, que permitió recuperar almacenamiento.

De acuerdo con un seguimiento realizado por El Universal al llenado del Sistema Cutzamala, el repunte representa un giro drástico respecto a los últimos dos años de sequía, pues, en octubre de 2024, el sistema apenas alcanzaba 56%, y la Conagua mantenía planes de emergencia ante el riesgo de llegar al "día cero".

Con el 97% actual, las presas garantizan el abastecimiento de 15.7 metros cúbicos por segundo de agua potable hacia la Ciudad y el Estado de México, volumen que se incrementó 45% desde mediados de octubre, según reportes previos del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas.

