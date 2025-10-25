La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México informó este sábado 25 de octubre que el suministro eléctrico ha sido restablecido al 100% a los usuarios afectados tras las condiciones del clima que dejaron lluvias catastróficas que azotaron el centro-oriente del país hace dos semanas."Con trabajos ininterrumpidos, el personal electricista recuperó el servicio en (los estados de) Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz", afirmó la CFE en un comunicado.La dependencia apuntó que "se restableció al 100% a los usuarios de la región" golpeada por las lluvias e inundaciones registradas del 6 al 10 de octubre pasado, como lo "instruyó" la Presidenta Claudia Sheinbaum.La CFE detalló que para esas labores se desplegaron mil 602 trabajadores electricistas, 503 vehículos pick-up, 219 grúas articuladas, seis helicópteros, ocho drones, ocho retroexcavadoras y cuatro cuatrimotos.Asimismo, la nota precisó que los trabajadores permanecerán en los sitios que requieran "reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica".La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este sábado que 182 mil 610 estudiantes han vuelto a clases presenciales, tras las lluvias que provocaron afectaciones en más de 2 mil 400 planteles educativos.El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, indicó en un comunicado que hasta el momento 182 mil 610 estudiantes de 2 mil 442 planteles, "desde preescolar hasta educación superior en los estados afectados, ya toman clases de manera presencial, en lugares seguros, sanitizados y aptos para que regresen a sus labores".Mientras que 26 mil 105 alumnos de 229 escuelas de educación básica, media superior y superior "continúan sus clases en línea, con lo que se da continuidad a sus aprendizajes sin poner en riesgo su integridad", agregó el funcionario."Implementamos un plan integral para asegurar que las escuelas del país cuenten con condiciones óptimas para el regreso a clases, priorizando la seguridad, la limpieza y el equipamiento de los planteles", aseguró Delgado.El funcionario detalló que dicho plan está financiado con recursos del seguro institucional de Agroasemex, que asciende a 3 mil 200 millones de pesos.Las lluvias que golpearon el centro del país hace dos semanas han dejado hasta el momento 80 personas fallecidas y 18 desaparecidas, de acuerdo con el micrositio oficial habilitado por el Gobierno de México ante la emergencia.Ayer viernes, el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, afirmó que ya se ha restablecido la comunicación terrestre en 202 de las 288 comunidades que resultaron incomunicadas por las lluvias y deslaves en los cinco estados afectados.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF