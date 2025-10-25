Pensión Bienestar: Requisitos para inscribirse al programa en 2026

La Pensión del Bienestar para los Adultos Mayores continuará en 2026 como uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México. Su objetivo es ayudar al bienestar de las personas de 65 años o más mediante la entrega de un apoyo económico que les permita mejorar sus condiciones de vida y acceder a la protección social.

Este año, el pago de la pensión es de 6 mil 200 pesos bimestrales y, hasta el momento no se ha anunciado un incremento para el próximo año, por lo que vale la pena esperar esa información por los canales oficiales.

Cuáles son los requisitos para inscribirse a la Pensión Bienestar en 2026

Los adultos mayores interesados en incorporarse a la Pensión del Bienestar deberán esperar la publicación de la convocatoria oficial para 2026. Cuando esta se anuncie, el registro se realizará, como ocurre de manera común, en los Módulos del Bienestar, presentando estos documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, Inapam o carta de identidad)

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Número de teléfono de contacto

Los adultos mayores pueden designar a un auxiliar para realizar el trámite en su nombre, en caso de que ellos no puedan hacerlo. Este auxiliar deberá presentar la misma documentación para completar el registro.

Por ahora, no se han dado a conocer las fechas oficiales para inscribirse en el programa 2026. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar, donde se publicarán los calendarios de pago, las convocatorias y los pasos a seguir para integrarse a este apoyo social.

