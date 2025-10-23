Metro CDMX: ¿Dónde realizar el trámite para recuperar un objeto perdido?

Al ser uno de los espacios más concurridos de la Ciudad de México, es común que algunos de los artículos personales con los que viajan sus usuarios diariamente se extravíen; por ello, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro creó una oficina especial para resolver este tipo de situaciones.

A diferencia de lo que muchos creen, el Metro capitalino sí cuenta con un depósito en el que se recopilan y resguardan todas aquellas cosas que se encuentran en sus vagones.

De acuerdo con su página oficial, los elementos olvidados se conservan hasta por tres meses y, en caso de no ser reclamados por nadie, se transfieren a dependencias gubernamentales para ser donados a programas de beneficencia social.

Para recuperar un bien perdido, es necesario levantar un reporte en la Oficina de Objetos Extraviados, la cual está ubicada en la Estación Candelaria (sobre el pasillo de transbordo) de la Línea 4 y tiene un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Asimismo, se puede solicitar ayuda vía telefónica a través de los siguientes números:

55-5627-4643

55-8926-0732

55-8926-0727

El horario de atención es el mismo.

Además, las autoridades del Metro pusieron a disposición del público un listado completo de todos los artículos recuperados y custodiados, para que quienes perdieron algo puedan identificar sus pertenencias.

Consulta las listas de objetos extraviados aquí:

Si requieres más información, puedes solicitar orientación escribiendo un mensaje al siguiente correo: objetos.extraviados@metro.cdmx.gob.mx.

También puedes obtener más detalles vía WhatsApp al número 55-4323-5284, de lunes a viernes de 05:00 a 24:00 hrs, los sábados de 06:00 a 24:00 hrs y los domingos y días festivos de 07:00 a 24:00 hrs.

Con esto, el STC busca ofrecer un servicio digno y confiable que permita a los habitantes viajar sin preocupaciones.

