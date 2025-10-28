Deuda de Pemex alcanza máximo histórico en 2025

Pese a los apoyos del Gobierno federal para estabilizar sus finanzas, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró un incremento de 37.1% en su deuda con proveedores en dólares, al alcanzar los 28 mil 130 millones al cierre de septiembre de 2025, de acuerdo con su reporte trimestral presentado este lunes.

En comparación, al cierre de septiembre de 2024, la cifra había sido de 20 mil 524 millones de dólares. El aumento confirma la presión financiera que enfrenta la petrolera estatal, cuya deuda con proveedores ha crecido de manera sostenida durante los últimos tres años.

Pemex informó que entre enero y septiembre pagó 299 mil 768 millones de pesos a empresas que respaldan su operación. Además, puso en marcha el Programa de Financiamiento de Inversión 2025, con capacidad de hasta 250 mil millones de pesos, destinado a fortalecer la cadena de suministro y mejorar la eficiencia operativa.

En cuanto a la deuda financiera total, la empresa reportó un saldo de 100 mil 300 millones de dólares, un aumento de 2.7% respecto al trimestre anterior. La compañía indicó que mantiene líneas de crédito disponibles por 4.2 mil millones de dólares y 20.5 mil millones de pesos para garantizar su liquidez.

El reporte también señaló una pérdida de 61 mil millones de pesos en el tercer trimestre del año, atribuida a la caída en la producción de crudo, aunque reconoció avances en refinación gracias a las inversiones públicas en las seis refinerías existentes y la nueva planta de Dos Bocas.

CT