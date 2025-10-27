Estas son las calles cerradas en CDMX por el Día de San Judas Tadeo 2025

Como cada 28 de octubre , miles de fieles se preparan para celebrar el Día de San Judas Tadeo , una de las festividades religiosas más concurridas en la Ciudad de México.

Este 2025 no será la excepción: desde días previos, los devotos han comenzado a llegar a la Iglesia de San Hipólito, epicentro de la conmemoración, lo que ha provocado diversos cierres y desvíos viales en la zona centro de la capital.

Cierres viales por la celebración

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX implementó un operativo especial desde el domingo 26 de octubre de 2025, con el fin de resguardar a los peregrinos y mantener el orden alrededor del templo de San Hipólito y San Casiano, ubicado en Francisco Zarco 12, entre Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo.

Las calles con cierres totales o parciales por el flujo de personas y actividades religiosas son:

Francisco Zarco

Paseo de la Reforma

Avenida Hidalgo

Avenida Balderas

Eje 1 Poniente

Se espera que los cortes permanezcan activos hasta la noche del martes 28 , conforme avance el ingreso y salida de los feligreses.

Alternativas viales recomendadas

Para evitar el congestionamiento en el perímetro de San Hipólito, las autoridades sugieren utilizar las siguientes rutas alternas:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Chapultepec

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Doctor Río de la Loza

Circuito Interior

Avenida Insurgentes

Eje 1 Norte

Ricardo Flores Magón

Recomendaciones para automovilistas y peregrinos

La SSC emitió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad y la convivencia entre conductores y creyentes:

Respeta las indicaciones de los agentes de tránsito y los cierres viales.

Cede el paso a los peregrinos y reduce la velocidad al circular cerca del templo.

Planea tu ruta con anticipación y evita distracciones al volante, como el uso del celular.

Si asistes como feligrés, mantén vigilados a los menores y adultos mayores, y establece un punto de encuentro en caso de separarse.

Resguarda tus objetos personales como dinero, celulares o joyería.

¿Quién fue San Judas Tadeo?

San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo y es conocido como el “patrono de las causas difíciles y desesperadas” . La Iglesia Católica celebra su festividad cada 28 de octubre, aunque muchos devotos lo veneran el día 28 de cada mes.

En la Ciudad de México, la Iglesia de San Hipólito y San Casiano se ha convertido en el principal punto de devoción, donde miles de creyentes acuden para agradecer favores o pedir ayuda en momentos complicados.

EE