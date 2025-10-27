Estas son las calles cerradas en CDMX por el Día de San Judas Tadeo 2025

Como cada 28 de octubre, miles de fieles se preparan para celebrar el Día de San Judas Tadeo, una de las festividades religiosas más concurridas en la Ciudad de México. Este 2025 no será la excepción: desde días previos, los devotos han comenzado a llegar a la Iglesia de San Hipólito, epicentro de la conmemoración, lo que ha provocado diversos cierres y desvíos viales en la zona centro de la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX implementó un operativo especial desde el domingo 26 de octubre de 2025, con el fin de resguardar a los peregrinos y mantener el orden alrededor del templo de San Hipólito y San Casiano, ubicado en Francisco Zarco 12, entre Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo.Las calles con cierres totales o parciales por el flujo de personas y actividades religiosas son:Se espera que los cortes permanezcan activos hasta la noche del martes 28, conforme avance el ingreso y salida de los feligreses.Para evitar el congestionamiento en el perímetro de San Hipólito, las autoridades sugieren utilizar las siguientes rutas alternas:La SSC emitió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad y la convivencia entre conductores y creyentes:San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo y es conocido como el “patrono de las causas difíciles y desesperadas”. La Iglesia Católica celebra su festividad cada 28 de octubre, aunque muchos devotos lo veneran el día 28 de cada mes.En la Ciudad de México, la Iglesia de San Hipólito y San Casiano se ha convertido en el principal punto de devoción, donde miles de creyentes acuden para agradecer favores o pedir ayuda en momentos complicados. EE