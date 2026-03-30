Elementos del Gabinete de Seguridad y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron este lunes un cargamento de 50 kilos de metanfetamina y detuvieron a tres presuntos integrantes del grupo delictivo “Cabrera Sarabia”, vinculado al Cártel de Sinaloa y a la facción conocida como Los Mayos, dedicada al tráfico de drogas sintéticas en la capital del país.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tanto la droga como los detenidos fueron ubicados en las inmediaciones de un centro comercial en la colonia Guadalupe Tepeyac, al norte de la Ciudad de México.

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"Se desplegó un operativo especial donde tres personas fueron detenidas y se aseguraron 50 kilos de metanfetamina, así como un vehículo relacionado con los hechos", destacó el documento.

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También precisó que las labores de inteligencia y de los mecanismos de colaboración internacional fueron encabezados por elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La célula delictiva de los hermanos “Cabrera Sarabia” opera principalmente en el norte del país, al estar ligada a la facción de Los Mayos o del capo, Ismael “El Mayo” Zambada, quien se encuentra detenido en Estados Unidos desde 2024.

El año pasado, se ordenó la aprehensión de uno de sus principales operadores, Édgar 'N', alias 'El Limones', lo que el titular de la SSPC de México, Omar García Harfuch, consideró un "golpe directo" a la estructura de la célula delictiva Los Cabrera, dedicada también a extorsionar a comerciantes y ganaderos.

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NA