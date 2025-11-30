Jaciel “N”, alias “El Pelón”, fue vinculado a proceso por los delitos de extorsión y cohecho, tras la investigación de la Fiscalía de Michoacán.

Los hechos se relacionan con presuntas extorsiones cometidas en agravio de los familiares de dos personas implicadas en el homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, así como por cohecho en perjuicio de la sociedad.

El juez encargado del caso determinó que existían suficientes elementos para dictar la vinculación a proceso por los delitos señalados. Asimismo, ordenó la continuación de la prisión preventiva oficiosa para Jaciel “N” y fijó un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía lleve a cabo la investigación complementaria.

Con esta resolución, el caso continuará bajo el seguimiento del sistema judicial, mientras se profundizan las indagatorias sobre los presuntos actos de corrupción y extorsión vinculados al imputado.

MF