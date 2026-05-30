Una rara plaga agrícola proveniente de México fue detectada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Nogales, Arizona, encendiendo alertas fitosanitarias tras revisar un cargamento comercial de verduras.

El insecto, identificado como Polyamia arachnion Kramer, es una especie de saltahojas extremadamente inusual. Su relevancia es histórica: es apenas la segunda vez en 69 años que especialistas logran recolectarla. Este espécimen, originario del centro de México, representa un grave riesgo fitosanitario por su capacidad para transmitir enfermedades a cultivos estratégicos de ambos países.

¿Qué es la Polyamia arachnion y por qué es peligrosa?

De acuerdo con las autoridades, los saltahojas representan un riesgo para la agricultura debido a que se alimentan de las plantas y pueden transmitir enfermedades que afectan diversos cultivos.

La relevancia del descubrimiento radica en que se trata apenas de la segunda ocasión en 69 años en que esta especie es recolectada e identificada por especialistas. Ambos ejemplares registrados tienen como origen la región central de México.

El impacto en la exportación agrícola

La CBP destacó que los especialistas en agricultura mantienen vigilancia permanente en los puertos de entrada para impedir el ingreso de insectos y enfermedades que puedan poner en riesgo la producción agrícola de Estados Unidos.

La dependencia subrayó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para proteger el sistema agrícola estadounidense, al tiempo que se facilita el tránsito legal de mercancías y viajeros a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

El caso ha llamado la atención de expertos debido a la extrema rareza de la especie detectada y a su potencial impacto en la sanidad vegetal, un sector considerado estratégico para la seguridad alimentaria de ambos países.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: El hábito diario que ralentiza el envejecimiento, según Harvard

OF

