El hábito diario que ralentiza el envejecimiento, según Harvard

Durante décadas, hemos creído que el deterioro físico es una consecuencia natural e imparable del paso del tiempo. Sin embargo, un artículo de la Universidad de Harvard tiene una perspectiva muy diferente y esperanzadora. Según el informe, gran parte de lo que consideramos "envejecimiento" es, en realidad, el resultado directo de la inactividad.

A partir de los 25 a 30 años, el cuerpo humano comienza a experimentar cambios sutiles pero constantes. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima disminuye aproximadamente un latido por minuto cada año.

Además, la capacidad máxima del corazón para bombear sangre se reduce entre un 5% y un 10% por década. Para ponerlo en perspectiva, un corazón sano de 25 años puede bombear hasta 2.5 cuartos de galón de sangre por minuto.

A los 65 años, esa cifra apenas alcanza 1.5 cuartos de galón, y a los 80 años, se reduce a solo un cuarto de galón, incluso si no hay enfermedades presentes.

Pero aquí está la buena noticia para nuestros tiempos y para todos los habitantes de Guadalajara: no tienes que rendirte ante el paso de los años. Los expertos aseguran que mantener el cuerpo en movimiento es la clave para frenar este reloj biológico.

El estudio que regresó el tiempo 30 años

Para demostrar el impacto que puede tener el movimiento en la salud, en El Informador revisamos el estudio difundido por la Universidad de Harvard, el cual retoma una investigación realizada en Dallas que transformó la comprensión científica sobre la relación entre la actividad física y la longevidad.

Los científicos evaluaron a hombres de mediana edad y los sometieron a un programa de entrenamiento de resistencia estructurado durante un periodo de seis meses.

Las actividades prescritas no eran extremas; incluyeron rutinas accesibles como caminar a paso ligero, trotar suavemente y andar en bicicleta de forma constante.

Al finalizar el semestre, los resultados médicos fueron asombrosos. Aunque la pérdida de peso promedio fue de apenas unos 4.5 kilos, los beneficios internos transformaron por completo su salud.

Su frecuencia cardíaca en reposo, su presión arterial y la capacidad máxima de bombeo de su corazón regresaron exactamente a los niveles base que tenían a los 20 años de edad.

En resumen, el entrenamiento físico logró revertir el 100% del declive en la capacidad aeróbica que se había acumulado durante tres largas décadas.

Aunque el ejercicio no los llevó a su máximo rendimiento histórico tras ocho semanas de alta intensidad, quedó claro que aunque no detiene el tiempo, definitivamente ralentiza su marcha.

Beneficios más allá de la resistencia física

El impacto de la actividad física regular no se limita a mejorar la salud cardiovascular. También es fundamental para mantener la integridad estructural del cuerpo humano.

Con el paso de los años, la pérdida de masa muscular es una amenaza silenciosa. Si no se interviene, la musculatura de un hombre puede reducirse hasta un 50%.

Esta pérdida masiva de tejido muscular es uno de los principales contribuyentes a la debilidad, la pérdida de equilibrio y la discapacidad en la tercera edad.

Al mismo tiempo, los músculos y los ligamentos tienden a volverse rígidos y tensos, limitando el rango de movimiento y afectando la calidad de vida diaria.

Por otro lado, aunque los hombres tienen un menor riesgo de desarrollar osteoporosis en comparación con las mujeres, también pierden calcio óseo a medida que envejecen.

Esta descalcificación progresiva aumenta significativamente el riesgo de sufrir fracturas graves ante caídas menores, algo que el ejercicio de fuerza y resistencia puede prevenir eficazmente.

Además de fortalecer músculos y huesos, el ejercicio actúa como un escudo protector contra enfermedades crónicas y potencialmente mortales.

Por ejemplo, el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud de Harvard descubrió un dato revelador sobre la prevención oncológica a través del movimiento.

Los investigadores encontraron que los hombres que se mantienen altamente activos tienen un 47% menos de probabilidades de desarrollar cáncer de colon en comparación con sus pares sedentarios.

Múltiples estudios respaldan este hallazgo, y aunque la evidencia aún se está consolidando, se sugiere que el ejercicio regular también podría ayudar a prevenir el cáncer de próstata.

Tips para ganarle la carrera al tiempo

Si te preguntas cómo empezar a implementar este hábito salvavidas, los especialistas recomiendan comenzar poco a poco y ser constantes.

No necesitas inscribirte en un gimnasio costoso ni comprar equipo profesional. Aquí tienes una lista de recomendaciones prácticas para integrar el movimiento en tu vida diaria:

Elige tu actividad favorita: No tienes que correr un maratón para ver resultados. Caminar a paso ligero, nadar, bailar, remar, practicar esquí de fondo o jugar tenis son opciones excelentes. Incluso jugar al golf cuenta, siempre y cuando camines por el campo.

No tienes que correr un maratón para ver resultados. Caminar a paso ligero, nadar, bailar, remar, practicar esquí de fondo o jugar tenis son opciones excelentes. Incluso jugar al golf cuenta, siempre y cuando camines por el campo. Empieza despacio: Si estás fuera de forma o llevas años siendo sedentario, no te exijas al máximo el primer día. La clave es la progresión gradual para evitar lesiones que te obliguen a detenerte.

Si estás fuera de forma o llevas años siendo sedentario, no te exijas al máximo el primer día. La clave es la progresión gradual para evitar lesiones que te obliguen a detenerte. Apunta a la meta semanal: El objetivo ideal que prescriben los médicos es acumular entre 3 y 4 horas de ejercicio a la semana. Puedes dividir este tiempo en sesiones diarias para hacerlo más manejable.

El objetivo ideal que prescriben los médicos es acumular entre 3 y 4 horas de ejercicio a la semana. Puedes dividir este tiempo en sesiones diarias para hacerlo más manejable. Usa las máquinas con cuidado: Si prefieres el ambiente del gimnasio, una variedad de máquinas cardiovasculares puede hacer el trabajo. Sin embargo, asegúrate de usarlas correctamente para maximizar los beneficios y cuidar tus articulaciones.

Si prefieres el ambiente del gimnasio, una variedad de máquinas cardiovasculares puede hacer el trabajo. Sin embargo, asegúrate de usarlas correctamente para maximizar los beneficios y cuidar tus articulaciones. Sé constante: La disciplina es mucho más importante que la intensidad extrema. El cuerpo humano responde de manera mucho más favorable a un estímulo regular y continuo que a esfuerzos esporádicos.

En conclusión, el envejecimiento es un proceso inevitable para todos, pero la forma en que experimentamos esos años está en gran medida en nuestras manos.

La ciencia ha demostrado que usar tu cuerpo es la mejor garantía para mantenerlo joven, fuerte y resistente ante las adversidades del tiempo.

No esperes a que los achaques aparezcan para tomar acción. Levántate, muévete y comienza hoy mismo a caminar lejos de los estragos de la edad.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: No importa que lo hagas mal: hacer ESTO reduce tus niveles de estrés sin importar tu talento

OF