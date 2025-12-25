Detectan primer caso de gusano barrenador en una persona en Mérida

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó la confirmación del octavo caso de miasis por gusano barrenador en Yucatán, y el primero registrado en la ciudad de Mérida.

De acuerdo con el reporte oficial, el caso corresponde a un hombre de 62 años, diagnosticado con esquizofrenia, a quien se le detectó la presencia de la plaga en las extremidades inferiores, situación que encendió la alerta sanitaria por la aparición del padecimiento en la capital del estado.

El nuevo caso de miasis o infección causada por el gusano barrenador del ganado en humanos se encuentra hospitalizado.

Además de Mérida, se han detectado casos en Izamal, Progreso, Buctzotz, Motul, Yaxcabá, Maní y Sacalum.

De los 8 casos registrados, 5 son hombres y 3 mujeres, según los informes; asimismo, 4 de estos aún se encuentran hospitalizados.

En México se han confirmado 106 casos de miasis por gusano barrenador en personas, más del 80% en el estado de Chiapas, que reportó 86 registros, mientras que Yucatán aparece en el segundo sitio.

Al menos 5 de los casos perdieron la vida mientras recibían tratamiento, aunque ninguno está atribuido al caso de miasis.

