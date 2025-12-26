3 carreras que te exigen el servicio militar en México en 2026

De cara al ciclo escolar 2026, miles de aspirantes afinan su ingreso a la universidad sin percatarse de un requisito clave que puede cambiar todo su estilo de vida. En México, estudiar ciertas carreras del área de la salud implica cumplir de forma obligatoria con el Servicio Militar Nacional, no como un trámite paralelo, sino como parte central de la formación profesional.En los planteles educativos dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la vida académica y la disciplina castrense van de la mano. Aquí, la cartilla militar no se “libera” por separado.Escuela Médico MilitarEste es el caso más representativo. Quienes ingresan a Medicina adquieren automáticamente el grado de cadete.Escuela Militar de OdontologíaFunciona bajo el mismo esquema que Medicina Militar.Los egresados pueden ser asignados a unidades médicas en cualquier región del país, según las necesidades de Sedena.En instituciones civiles —UNAM, IPN y universidades estatales— estudiar Medicina u Odontología no implica vida militar.Antes de elegir universidad, es fundamental revisar los requisitos específicos. En el caso de las escuelas militares, la vocación médica viene acompañada de asumir una carrera profesional dentro de las Fuerzas Armadas.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO