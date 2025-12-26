3 carreras que te exigen el servicio militar en México en 2026

De cara al ciclo escolar 2026, miles de aspirantes afinan su ingreso a la universidad sin percatarse de un requisito clave que puede cambiar todo su estilo de vida.

En México, estudiar ciertas carreras del área de la salud implica cumplir de forma obligatoria con el Servicio Militar Nacional, no como un trámite paralelo, sino como parte central de la formación profesional.

Universidades donde el Servicio Militar es obligatorio

En los planteles educativos dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la vida académica y la disciplina castrense van de la mano. Aquí, la cartilla militar no se “libera” por separado.

Escuela Médico Militar

Este es el caso más representativo. Quienes ingresan a Medicina adquieren automáticamente el grado de cadete.

El Servicio Militar está integrado al plan de estudios.

El alumnado vive bajo un régimen interno de tiempo completo.

Al egresar, obtiene el título de Médico Cirujano y un grado militar.

Existe un compromiso de servicio activo en el Ejército o la Fuerza Aérea.

Escuela Militar de Odontología

Funciona bajo el mismo esquema que Medicina Militar.

No hay sorteo ni opción de exención del SMN.

La formación es académica y militar a la vez.

Los egresados pueden ser asignados a unidades médicas en cualquier región del país, según las necesidades de Sedena.

Diferencia con universidades civiles como UNAM o IPN

En instituciones civiles —UNAM, IPN y universidades estatales— estudiar Medicina u Odontología no implica vida militar.

El SMN se tramita de manera independiente ante juntas municipales.

No forma parte del plan de estudios ni afecta calificaciones.

Al graduarse, los profesionistas no deben años de servicio obligatorio al Estado.

Antes de elegir universidad, es fundamental revisar los requisitos específicos. En el caso de las escuelas militares, la vocación médica viene acompañada de asumir una carrera profesional dentro de las Fuerzas Armadas.

