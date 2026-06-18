¿Fiebre del Mundial? Ve esta joya del futbol mexicano en Disney+

Aprovechando la vibra mundialista por el torneo de este 2026 y si eres un aficionado del fútbol, esta cinta es para ti, la favorita de los apasionados por este deporte gustan de verla una y otra vez gracias a la aparición de figuras como Zinedine Zidane, David Beckham y Ronaldo.

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La historia pone en el centro a Santiago Muñez, un joven inmigrante mexicano que vive y trabaja en Los Ángeles como jardinero; sin embargo, su verdadera pasión es el "fut" y todo parece cambiar cuando es descubierto por Glen Foy, un antiguo futbolista convertido en cazatalentos.

Foy logra conseguirle a Muñez una prueba para el Newcastle United de la liga inglesa, y es ahí cuando el joven descubre el significado de sacrificio, éxito y la fama mundial.

Este filme, estrenado en 2005, vincula varios universos: el del futbol, la migración y la idea de hacer realidad los sueños; pues aun con sus limitaciones económicas y la falta de confianza de su padre, Santiago sabe que está dotado con un don excepcional para el futbol.

ESPECIAL

Si bien "¡Gol!" no es una producción nacional, sino británico-estadounidense, su protagonista, Kuno Becker, sí lo es y eso, en épocas mundialistas, alimenta la confianza de la afición mexicana en su selección.

El filme cuenta con los derechos oficiales de la FIFA, lo que permite ver a Beckham, Ronaldo y Zidane en cameos reales.

FIFA y la marca Adidas financiaron el proyecto para asegurar que los estadios, torneos, uniformes y reglas reflejaran con precisión la realidad de la Premier League.

Actúan además Alessandro Nivola como Gavin Harris, Stephen Dillane es Glen Foy, Anna Friel interpreta a Roz Harmison, Marcel Iure? está en el papel de Erik Dornhelm y Tony Plana es Hernán Muñez.

¿Dónde verla? a través de la plataforma de streaming Disney+

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KR