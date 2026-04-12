Productores de Sinaloa liberan casetas en la México-Nogales

Los productores del campo que se mantenían en cuatro casetas de cobro desde inicio de semana y mantenían sólo levantadas las plumas para dar un tránsito libre, aceptaron abandonarlas para asistir a una reunión, a celebrarse en la Ciudad de México, para definir los apoyos federales y estatales que se darán a la cosecha de maíz.

A invitación del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya asistir a una reunión, que él encabeza, los hombres del campo determinaron abandonar su movimiento, bajo el criterio que de no llegar a un acuerdo volverán a encauzar nuevas tomas de casetas.

El gobierno del estado divulgó un breve comunicado en el que dio a conocer que se espera que el próximo martes quede definido los montos de apoyos que se van a canalizar por parte de la federación y del estado, para fijar un precio atractivo a la tonelada de maíz a cosecharse en Sinaloa.

Los productores del campo que permanecieron en guardia en las casetas de peaje de la carretera México-Nogales, en San Miguel Zapotitlán, en Ahome y en Cuatro Caminos, en Guasave y en la del Pisal, en la Benito Juárez, en Navolato aceptaron la invitación y abandonaron, en forma momentánea su lucha

Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa señaló que esperan tener una respuesta positiva a sus demandas de que se alcance un precio justo que supere los costos de producción del grano.

En reunión privada con el secretario de Agricultura y Ganadería del Estado, Ismael Bello Esquivel, los dirigentes de las diversas organizaciones, determinaron que, como un acto de buena fe, acordaron retirarse de las casetas de peaje y asistir a la reunión a la ciudad de México, para resolver el tema de la cosecha de maíz que alcanzara casi los 5 millones de toneladas.

MF