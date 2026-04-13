Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 13 de abril prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara