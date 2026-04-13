Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 13 de abril prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

