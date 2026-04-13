Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 13 de abril informa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 14 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

