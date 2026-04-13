Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 13 de abril informa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.Martes 14 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 19 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa