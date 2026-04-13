Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Cancún para este lunes 13 de abril determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Domingo 19 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta