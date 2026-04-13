Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Cancún para este lunes 13 de abril determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 19 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

