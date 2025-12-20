Desfile por el Día del Policía: Calles cerradas y alternativas viales en CDMX

Este domingo 21 de diciembre se llevará a cabo el desfile conmemorativo por el Día del Policía en la Ciudad de México, por lo que se esperan afectaciones a la circulación vehicular en distintas vialidades del centro de la capital desde las primeras horas del día.

Ruta y horario del desfile

De acuerdo con información del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el evento comenzará a las 8:30 de la mañana y tendrá como punto de partida la Estela de Luz, para avanzar por Paseo de la Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución , con paso por la calle Lafragua. Durante el recorrido se realizarán cierres parciales y totales a la circulación conforme avance el contingente.

Alternativas viales

Ante esta situación, las autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas tomar previsiones y considerar rutas alternas para evitar contratiempos. Para los traslados de oriente a poniente, se sugirió utilizar avenida Chapultepec; quienes se desplacen de sur a norte pueden optar por el Eje Central Lázaro Cárdenas; para recorridos de poniente a oriente, la opción es Ribera de San Cosme; mientras que el Circuito Bicentenario fue recomendado para quienes circulen de norte a sur.

En tanto, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que el desfile también impactará el desarrollo del Paseo Dominical “Muévete en Bici”, por lo que se realizarán ajustes temporales en su operación habitual.

Tramos cerrados

La dependencia detalló que entre las 08:00 y las 10:00 horas permanecerá cerrado el tramo centro del paseo, el cual abarca Paseo de la Reforma desde Julio Verne hasta Hidalgo , además de las calles Sevilla y Salamanca, por lo que no estará habilitado para ciclistas, peatones ni personas usuarias durante ese periodo.

Será a partir de las 10:00 de la mañana cuando el Paseo Dominical reanude actividades y vuelva a abrirse al público , una vez concluidas las labores relacionadas con el desfile y retirados los dispositivos de seguridad.

Finalmente, las autoridades capitalinas exhortaron a la ciudadanía a salir con anticipación, mantenerse atenta a la información que se difunda por canales oficiales y respetar las indicaciones del personal de tránsito, a fin de evitar retrasos y facilitar la movilidad durante la mañana del domingo.

